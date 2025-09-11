Predaj nových áut v Číne prudko rastie: August priniesol rekordné čísla aj vďaka elektromobilom

Celkový predaj nových vozidiel v Číne, osobných aj nákladných, v auguste 2025 medziročne vzrástol. Ukázali to vo štvrtok údaje čínskeho združenia výrobcov automobilov (CAAM). TASR o tom informuje na základe správ agentúry Sinchua a portálu businesstimes.
Podľa údajov CAAM sa predaj vozidiel v Číne v auguste 2025 medziročne zvýšil o 16,4 % na 2,857 milióna kusov po náraste o 14,7 % v júli.
Predaj tzv. nových energetických vozidiel (NEV), kam okrem vozidiel na batérie (BEV) patria aj plug-in hybridy (PHEV), v auguste vzrástol už šiesty mesiac po sebe, a to medziročne o 26,8 % na 1,395 milióna kusov. Podieľal sa pritom 48,8 % na celkovom predaji nových áut.
V medzimesačnom porovnaní stúpol predaj na najväčšom automobilovom trhu na svete v auguste o 10,1 %, pričom sa zotavil z poklesu o 10,7 % v júli.
Za prvých osem mesiacov 2025 celkový predaj vozidiel v Číne vzrástol o 12,6 % na 21,13 milióna kusov, pričom predaj NEV stúpol o 36,7 %.
CAAM odhaduje, že za celý rok sa predaj vozidiel zvýši o 4,7 % na 32,9 milióna kusov, z toho predaj NEV by mal vzrásť o 24,4 % na 16 miliónov kusov.
V roku 2024 celkový predaj vozidiel vzrástol o 4,5 % na 31,436 milióna kusov, čo bolo výrazné spomalenie oproti nárastu o 12 % v roku 2023.
CAAM tiež uviedlo, že produkcia automobilov v krajine dosiahla minulý mesiac približne 2,82 milióna kusov, čo predstavuje nárast o 13 % oproti rovnakému obdobiu pred rokom.