Predaj nových áut v Británii prekonal rekordy: Silný rast, výrazný nárast elektromobilov a historické čísla

Predaj nových áut v Spojenom kráľovstve v septembri medziročne vzrástol o 13,7 % na 312.891 kusov. To bol najsilnejší septembrový výkon od roku 2020. Ukázali to v pondelok predbežné údaje britského Združenia výrobcov a predajcov áut (SMMT). TASR o tom informuje na základe správy portálu tradingeconomics.
Rast predaja sa prejavil vo všetkých segmentoch trhu, pričom najviac stúpol predaj v prípade flotíl vozidiel, a to o 16,9 % na 174.336 kusov. Dopyt zo strany súkromných spotrebiteľov sa zvýšil o 8,9 % na 131.003 kusov, zatiaľ čo registrácie firemných vozidiel stúpli o 28,6 % na 7552 kusov.
Silné investície výrobcov a rozšírený výber modelov, podporený novými grantmi na elektrické autá, viedli k rekordnej registrácii nových batériových elektrických vozidiel (BEV), ktoré vzrástli o 29,1 % na 72.779 kusov, čo bol najvyšší mesačný objem v histórii ich predaja.
V kombinácii s hybridmi teraz elektrifikované vozidlá tvoria väčšinu všetkých nových registrácií v Británii.
Celkovo automobilový trh v Británii od začiatku roka vzrástol o 4,2 %, pričom podiel elektromobilov sa zvýšil na 22,1 %.