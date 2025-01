Predaj Mercedesu vlani klesol o tri percentá, hlavne kvôli Číne

Foto: pixabay.com/DarkoStojanovic

Nemeckému výrobcovi luxusných vozidiel Mercedes-Benz klesol vlani predaj osobných áut o tri percentá na 1,98 milióna. Hlavný podiel na tom mal pokles v Číne a v Európe. Uviedla to spoločnosť v piatkovom vyhlásení. Vrátane dodávok sa predaj znížil o štyri percentá na 2,4 milióna vozidiel.

Minulý rok bol podľa automobilky ťažký pre celý automobilový priemysel, poznačený slabým dopytom v podmienkach slabej ekonomiky, a to najmä na dôležitom trhu v Číne. Spoločnosť vlani dvakrát znížila svoj celoročný cieľ ziskovej marže a rozhodla sa k výraznejšiemu zníženiu nákladov. Pripojila sa tak k rade svojich európskych konkurentov, ktorí z poklesu ziskov a marží vinia slabnúci čínsky automobilový trh.

Predaj osobných áut v Číne sa vlani prepadol o sedem percent. Vo štvrtom štvrťroku však už predaj medziročne stúpol o tri percentá. V Európe predaj klesol o tri percentá, z toho v Nemecku o deväť percent. V Severnej Amerike sa ale predaj zvýšil o osem percent, z toho v USA o deväť percent.

Predaj batériových elektromobilov klesol o 23 percent na 185 000 vozidiel. To zvyšuje tlak na automobilku, pretože tento rok vstúpili do platnosti nové, prísnejšie ciele EÚ pre znižovanie emisií oxidu uhličitého. To by pre Mercedes mohlo znamenať, že bude musieť uzavrieť nákladné dohody o združovaní, alebo zaplatiť vysoké pokuty, ak sa predajelektromobilov nezvýši. Podľa agentúry Reuters plánuje Mercedes vytvoriť združenie so spoločnosťami Polestar, Volvo Cars a Smart.

Predaj dodávok vlani klesol o deväť percent. Predaj elektrických dodávok sa prepadol o 14 percent. V Číne sa predaj dodávok znížil o pätinu a v Severnej Amerike o 31 percent.