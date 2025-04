PPA spustila novú výzvu na marketingové dotácie pre potravinárov

Foto: TASR

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka (MPRV) SR spolu s Pôdohospodárskou platobnou agentúrou (PPA) spustilo výzvu na opatrenie minimálnej pomoci v oblasti marketingovej podpory v potravinárstve. Žiadosť o refundáciu marketingových nákladov za obdobie od 10. apríla 2024 do 30. apríla 2025 budú môcť ľudia predložiť do 9. mája tohto roka. Na výzvu sú vyčlenené štyri milióny eur. Vo štvrtok o tom informovala PPA.

„Okrem akútnych výziev, ktoré spoločne dnes v sektore riešime, sú pred nami aj dlhodobé záväzky voči našim spracovateľom potravín a vinárom. Cieľom pomoci je poskytnúť podnikom pôsobiacim v potravinárstve finančné prostriedky na marketingovú podporu predaja potravinárskych výrobkov. Najbližší mesiac sa budú môcť uchádzať o preplatenie až polovice nákladov, ktoré prispeli k propagácii kvalitných slovenských potravín,“ uviedol minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Richard Takáč (Smer-SD) s tým, že ide o refundáciu už zaplatených faktúr.

O pomoc môže požiadať podnik pôsobiaci v potravinárstve evidovaný v registri vedenom orgánmi úradnej kontroly potravín alebo v zozname schválených prevádzkarní podľa osobitného predpisu. Preplatené im môžu byť grafické návrhy, propagačné materiály, výroba podcastov či spolupráca s influencermi. Za oprávnené náklady sa považujú služby spojené s výrobou obalov výrobkov, vytváraním kvalitného obsahu so zameraním sa na marketing značky výrobkov, poradenstvo pri vývoji a prípadnom úradnom preklade textov na obaly či jazyková korektúra textov. Ďalej to môže byť produkcia a tlač propagačných a marketingových materiálov, grafické a kreatívne návrhy, produkcia reklamných kampaní či inštalácia reklamy, ak nejde o obstaranie alebo technické zhodnotenie dlhodobého hmotného majetku.

„Prijaté žiadosti budeme na PPA priebežne administrovať a vyplácanie bude ukončené do konca kalendárneho roka. Začiatok vyplácania záleží na počte žiadostí a kvality dodaných podkladov,“ objasnil generálny riaditeľ PPA Marek Čepko. Dodal, že doklady o uhradených nákladoch, ktoré vznikli žiadateľom od mája minulého roka do 30. apríla 2025, je potrebné vložiť do systému ITMS2014+ pri vytváraní žiadosti.