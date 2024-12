Poľsko chce zastaviť rast ceny masla: Uvoľní na trh jeho strategické zásoby

Ilustračné foto. Foto: pixabay.com/Efraimstochter

Poľská vláda sa chce pokúsiť zastaviť prudký rast ceny masla. Uvoľní na trh 1000 ton tohto tuku zo štátnych strategických rezerv. Kilogram sa bude predávať za 28,38 zlotého. Informuje o tom poľský vládny web. Na drahé maslo sa sťažujú aj zákazníci v Česku.

Drahšie maslo sa v Poľsku stalo témou spoločenskej a politickej diskusie. Veľká časť voličov viní z vyšších cien vládu, pripomína spravodajský server Business Insider. Príčinou je ale predovšetkým situácia na svetovom trhu s mliekom, ktorý trpí nedostatkom ponuky. A potom aj fakt, že spracovatelia mlieka uprednostňujú ziskovejšie výrobky, ako je syr. Ceny masla tak dosahujú rekordné hodnoty v celej Európe, čo je zlá správa pre kuchárov a pekárov pred vianočnými sviatkami.

Kým medziročná miera inflácie v Poľsku predstavovala v októbri päť percent, ceny masla vzrástli o 22 percent, píše agentúra Reuters.

„Maslo predávané Agentúrou pre strategické rezervy (RARS) pochádza z potravinových rezerv agentúry… Intervencia RARS by mala prispieť k stabilizácii cien masla na trhu,“ uviedla poľská vládna agentúra s tým, že uvoľní mrazené maslo v blokoch po 25 kilogramoch.

Podľa analytika spoločnosti Crédit Agricole Bank Polska Jakuba Olipru bude vplyv oznámeného opatrenia na trh veľmi obmedzený. Ďalších 1000 ton masla od RARS totiž predstavuje len 0,5 percenta ročnej spotreby v krajine. Ak sa však zvýšená ponuka sústredí do krátkeho obdobia, mohlo by to podľa Olipru trh napriek tomu ovplyvniť a prispieť k poklesu ceny.

Strategické zásoby masla má aj Česká republika. Správa štátnych hmotných rezerv, ktorá zabezpečuje pre štát zásoby pre prípad krízy, uchováva maslo podobne ako mäso, konzervy, sušené mlieko, obilniny, syr, cukor alebo soľ.