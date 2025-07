Polestar presúva výrobu nového SUV na Slovensko: Volvo v Košiciach spustí produkciu už v 2026

Foto: SITA/AP

Švédsky výrobca elektrických vozidiel Polestar vo štvrtok oznámil, že svoj nový model SUV Polestar 7 bude vyrábať v závode firmy Volvo na Slovensku. Spoločnosť sa v súčasnosti usiluje presunúť časť výroby z Číny, aby sa vyhla vysokým clám zo strany Európskej únie a USA. Informovala o tom agentúra Reuters.

Spoločnosť Polestar uviedla, že s firmou Volvo, s ktorou má rovnakého majiteľa, čínsku spoločnosť Geely, podpísala memorandum o porozumení, pričom nový model by mal prísť na trh v roku 2028. Závod firmy Volvo v Košiciach plánuje spustiť výrobu na budúci rok, pričom v rámci prvej fázy by mal produkovať 250.000 áut ročne.

Automobilka Polestar čelí v prípade dovozu áut do Európy clám vo výške 28,8 % a viac než 100 % v prípade ich dovozu na trh USA. Európska únia zaviedla dovozné clá na elektrické autá vyrábané v Číne minulý rok. Ako dôvod uviedla neférové dotácie zo strany čínskej vlády, čo Peking odmieta. Tieto clá zasiahli Polestar v omnoho väčšej miere než mnohé iné európske automobilky, pretože väčšinu svojich áut vyrába v Číne. Vlastné závody Polestar nemá, autá však produkuje v závodoch spoločnosti Geely alebo Volvo.

V súčasnosti vyrába Polestar časť z celkovej produkcie svojho modelu SUV Polestar 3 v Spojených štátoch, a to v závode Volva v Južnej Karolíne. Začiatkom roka firma zastavila prijímanie nových objednávok od amerických zákazníkov na model Polestar 2, ktorý sa stále vyrába v Číne. Do USA však plánuje začať vyvážať Polestar 4, a to z juhokórejského závodu, v ktorom by sa produkcia mala spustiť v tomto polroku.