Pôdohospodárske organizácie strednej a východnej Európy vyzvali na protesty

Na snímke traktory blokujú diaľnicu 29. januára 2024 v Arsy, severne od Paríža. Foto: TASR/AP/Matthieu Mirville

Zástupcovia pôdohospodárskych organizácií strednej a východnej Európy vyzývajú farmárov, aby 22. februára prišli v kolónach k hraniciam a protestovali proti pôdohospodárskej politike EÚ. Na dvojdňovom rokovaní v Poľsku tiež odovzdali svoje požiadavky eurokomisárovi Januszovi Wojciechowskému. V utorok to oznámila Agrárna komora (AK) ČR, ktorá zároveň avizovala možné masívne protesty na národnej úrovni v Česku, informuje spravodajkyňa TASR v Prahe.

Agroorganizácie žiadajú Európsku komisiu (EK) o zjednodušenie byrokratického systému, nástroje na kompenzovanie dodržiavania nových úniových pravidiel v oblasti ochrany životného prostredia či riešenie ťažkostí, ktoré im podľa ich slov spôsobuje ukrajinská produkcia na miestnych trhoch. „Pôdohospodári EÚ sú solidárni s ukrajinskými pestovateľmi, ale nemôže to byť na úkor českých, prípadne európskych pôdohospodárov,“ uviedla AK ČR. Požiadavky okrem českej komory podporili podľa AK CŘ aj organizácie zo Slovenska, Maďarska, Poľska, Litvy a Lotyšska.

Zároveň sa zhodli, že vyzvú aj ďalšie európske krajiny, aby sa do februárových protestov zapojili. „Ak EK nepredloží plán na reálne riešenie týchto problémov obratom, budú sa tieto akcie pri hraničných priechodoch opakovať,“ avizovala česká agroorganizácia. Okrem toho podľa nej hrozí aj masívny národný protest v ČR, ak minister pôdohospodárstva Marek Výborný do konca februára nepríde s adekvátnym riešením problémov, o ktorých s ním pôdohospodári hovorili v januári. AK ČR zároveň pripomenula, že českí farmári už na viacerých miestach republiky protestovali.

Farmári v posledných týždňoch organizovali protestné jazdy

„Naším cieľom rozhodne nie je ochromiť fungovanie spoločnosti, chceme len dôrazne upozorniť na široké a prehlbujúce sa problémy pôdohospodárov… Odnesú si to predovšetkým ľudia, ktorí budú musieť pri nákupe základných potravín siahnuť do peňaženiek ešte hlbšie než teraz,“ povedal prezident Agrárnej komory ČR Jan Doležal. Česká vláda a vedenie EÚ by podľa neho mali prevziať zodpovednosť za situáciu, v ktorej sa agrosektor nachádza.

Farmári v posledných týždňoch organizovali protestné jazdy napríklad vo Francúzsku, Nemecku, Poľsku, Rumunsku, Španielsku či Portugalsku. Tisícky farmárov v januári demonštrovali aj v centre Bruselu v deň, keď sa tam konal summit EÚ.