Podnikateľský optimizmus malých firiem prudko padá, veľké podniky zvládajú neistotu lepšie

Podnikateľský optimizmus naďalej klesá. Firmy z celého sveta reagujú na rastúcu neistotu tým, že uprednostňujú domáce trhy, obmedzujú vystavovanie sa neistým externým podmienkam a zvyšujú flexibilitu svojich aktivít. Vyplýva to z najnovšieho vydania Global Business Optimism Insights (GBOI) spoločnosti Dun & Bradstreet.
Údaje v prieskume naznačujú, že veľké podniky, ktoré profitujú z rozsiahlej dodávateľskej siete a silnej finančnej pozície, sa prispôsobujú rýchlejšie. Naopak, malé firmy zostávajú pod tlakom. To sa podľa spoločnosti následne odráža v dôvere v investičné rozhodnutia. „Zatiaľ, čo veľkí a strední hráči opatrne zvyšujú kapitálové výdavky a lepšie využívajú existujúce kapacity, malé spoločnosti investičné plány obmedzujú z dôvodu napätého cash flow,“ vysvetlili odborníci.
Veľké podniky zároveň kontrolujú tlak na rast nákladov a udržujú si prístup k úverom. Naopak, malé firmy sa stretávajú s vyššími nákladmi na úvery, oneskorenými platbami a nižšími maržami. Malé podniky tak už štvrtý štvrťrok v rade za sebou zaznamenali pokles optimizmu, a to medzikvartálne o 7,2 % a medziročne o 30,3 %. Naproti tomu optimizmus medzi strednými podnikmi sa zvýšil o 0,8 % a medzi veľkými o 3,2 %, čo čiastočne pomohlo vykompenzovať celkový pokles zaznamenaný v treťom štvrťroku 2025, vyčíslila spoločnosť.
Najvýznamnejšie zlepšenie optimizmu bolo v rámci prieskumu zaznamenané v Brazílii (+15,7 %), Nemecku (+15,3 %), Austrálii (+11,5 %) a Maďarsku (+ 11 %). Na druhej strane podniky v Ruskej federácii (-14,3 %), Nigérii (-13,0 %) a Spojenom kráľovstve (-9,9 %) zaznamenali najväčší pokles.
Pokiaľ ide o výkonnosť odvetvia, výrobný sektor zaznamenal lepšie výsledky ako sektor služieb. Optimizmus vzrástol vo výrobe kovov (+7,4 %), textilnom priemysle (+5,9 %) a elektrotechnike (+5,4 %). K poklesu došlo vo veľkoobchode a maloobchode (-8,1 %), nehnuteľnostiach (-7,4 %) a verejných službách (-4,8 %).