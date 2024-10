Podiel elektromobilov v európskych krajinách vzrástol: Na Slovensku tvoria 2,2 percenta

Foto: unsplash.com/Eren Goldman

Podiel elektromobilov na celkových predajoch, ako aj ich predaje v absolútnych číslach medziročne rástli vo väčšine európskych krajín. Kým čisté elektromobily tvorili v Európe už 19,1 % nových predajov, na Slovensku to bolo len 2,2 %, uviedla Slovenská asociácia pre elektromobilitu (SEVA). Potenciál pre rozvoj by mohli predstavovať nové modely na trhu.

„V treťom kvartáli 2024 bolo podľa údajov Európskeho združenia výrobcov automobilov (ACEA) na Slovensku predaných 497 nových osobných batériových elektrických vozidiel, čo predstavuje medziročný pokles o 14 %,“ priblížil analytik SEVA Martin Jelenek. Celkovo tak malo ku koncu septembra jazdiť na slovenských cestách 14.197 osobných a malých úžitkových batériových elektromobilov (BEV).

Vozidlá značky Tesla sú pritom podľa Jeleneka pre absenciu oficiálneho zastúpenia na Slovensku zaradené do kategórie individuálneho dovozu, a teda mimo štatistík ACEA. Napriek tomu, že podiel na Slovensku predaných batériových elektromobilov za tretí kvartál dosiahol hodnotu 2,2 %, na základe prepočtov SEVA po započítaní nových vozidiel značky Tesla by mohlo v skutočnosti ísť o podiel elektromobilov na úrovni 3 %.

Dostupnosť elektromobilov

Dostupnosť elektromobilov podľa asociácie rastie, pričom možnosti pribúdajú aj v kategóriách, v ktorých doteraz elektromobilita nebola etablovaná. V roku 2022 bolo na Slovensku registrovaných 74 rôznych modelov BEV, v minulom roku to bolo už 100 modelov a len za prvých deväť mesiacov tohto roka pridelili policajti evidenčné čísla až na 116 rôznych modelov osobných batériových elektrických vozidiel, doplnil Jelenek.

Vďaka širšej ponuke modelov s nižšími cenami by mohlo podľa riaditeľa SEVA Patrika Križanského dôjsť k posilneniu postavenia elektromobilov v Európe. „Začína sa predaj modelov v nižších triedach ako Citroën ë-C3, Kia EV3 či Škoda Elroq a na trh čoskoro prídu aj ďalšie elektromobily v nižšej strednej triede. To sú cenovo dostupnejšie vozidlá, ktoré budú vhodné aj ako bežnejšie služobné autá vo firmách. Nás môže tešiť, že viaceré z týchto modelov sa budú vyrábať aj na Slovensku a že ich obstaranie do firiem bude vďaka schváleným legislatívnym zmenám výhodnejšie,“ uzavrel.