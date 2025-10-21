Philip Morris prekvapil rastom zisku a tržieb: Rekordný štvrťrok vďaka bezdymovým produktom

Americký tabakový koncern Philip Morris International oznámil za 3. štvrťrok nárast tržieb aj zisku a zvýšil prognózu príjmov za celý rok vďaka silnému dopytu po alternatívach k cigaretám. TASR o tom informuje na základe správ Reuters a RTTNews.
Spoločnosť Philip Morris International v utorok oznámila, že jej čistý zisk sa v 3. štvrťroku 2025 zvýšil na 3,48 miliardy USD (2,99 miliardy eur) z 3,08 miliardy USD v rovnakom období minulého roka.
Upravený zisk na akciu pritom vzrástol o 17,3 % na 2,24 USD, zatiaľ čo analytici v priemere očakávali zisk 2,09 USD na akciu. Prevádzkový zisk stúpol o 16,7 % na 4,3 miliardy USD.
Celkové čisté tržby tabakovej spoločnosti sa v sledovanom období zvýšili o 9,4 % na 10,85 miliardy USD z 9,91 miliardy USD v minulom roku. Analytici predpokladali tržby vo výške 10,66 miliardy USD. Organický rast tržieb za 3. štvrťrok dosiahol 5,9 %.
Vzhľadom na stále prísnejšie predpisy a obavy o zdravie, ktoré odrádzajú spotrebiteľov od tabaku, výrobcovia cigariet intenzívne investujú do vývoja produktov, ako sú vaporizéry, aby nahradili stratené príjmy. Aj spoločnosť Philip Morris sa spoliehala na to, že jej nové produkty vykompenzujú dlhodobé poklesy predaja cigariet značky Marlboro, Chesterfield a ďalších.
Čisté organické príjmy zo segmentu, ktorý sa pre Philip Morris stáva čoraz dôležitejším, keďže stále viac fajčiarov hľadá alternatívy k tradičným cigaretám, vzrástli v 3. štvrťroku o 13,9 % na 4,4 miliardy USD. To predstavovalo 41 % z celkových výnosov a 42 % celkového hrubého zisku, čo je v oboch prípadoch nárast oproti predchádzajúcemu roku.
„Naše globálne portfólio bezdymových produktov prináša pozitívne celkové objemy, silný rast tržieb a pôsobivú expanziu marží,“ povedal generálny riaditeľ Jacek Olczak.
Spoločnosť najnovšie očakáva za celý rok upravený zisk vo výške 7,46 až 7,56 USD na akciu namiesto 7,43 až 7,56 USD v predchádzajúcom odhade.