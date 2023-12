Pestovatelia repy a cukrovarníci vítajú zákaz dovozu cukru z Ukrajiny

Ilustračné foto. Foto: pixabay.com/pasja1000

Zväz pestovateľov cukrovej repy Slovenska (ZPCRS) a Slovenský cukrovarnícky spolok vítajú rozhodnutie Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka (MPRV) SR zaradiť repný cukor a čistú sacharózu v pevnom stave do zoznamu vybraných produktov, na ktoré sa podľa vyhlášky Ministerstva hospodárstva SR vzťahuje zákaz dovozu z Ukrajiny na územie SR.

Ako uviedol Peter Závodský, výkonný riaditeľ ZPCRS, slovenskí pestovatelia cukrovej repy, ako aj predstavitelia oboch cukrovarov v SR neustále zdôrazňujú, že sú dlhodobo schopní vypestovať cukrovú repu a vyrobiť cukor v množstve pokrývajúcom úplnú sebestačnosť Slovenskej republiky, a to v súlade s najprísnejšími hygienickými a environmentálnymi požiadavkami.

Upozornil, že cukrová repa a cukor sa na Ukrajine produkujú za úplne iných ekonomických, ekologických a kvalitatívnych štandardov, ktoré nie sú v súlade s normami EÚ a môžu tak predstavovať riziko pre zdravie spotrebiteľov.

Závodský dodal, že ponechať import cukru z Ukrajiny bez kontroly a pravidiel by znamenalo úplné narušenie tohto krehkého sebestačného trhu, čím by bola ohrozená posledná bašta slovenskej potravinovej sebestačnosti. V prípade neexistencie domácej produkcie cukru by sa negatívne saldo zahraničného obchodu SR s potravinami zvýšilo o ďalších 130 miliónov eur.

Zákaz dovozu poľnohospodárskych produktov a potravín pôvodom z Ukrajiny sa rozširuje a predlžuje na neurčito

Z návrhu MPRV, ktorý 29. novembra schválil vládny kabinet, vyplýva, že zákaz dovozu poľnohospodárskych produktov a potravín pôvodom z Ukrajiny sa rozširuje a predlžuje na neurčito. Dovtedajší slovenský zákaz platil od polovice septembra do konca roka na štyri komodity, a to na pšenicu, kukuricu, repku a slnečnicové semená.

Okrem obilnín sa zoznam rozšíril napríklad o med, jačmeň, pšeničnú múku, slad, sójové bôby, trstinový alebo repný cukor, otruby, pokrutiny a ostatné pevné zvyšky vznikajúce pri extrakcii rastlinných tukov alebo olejov.