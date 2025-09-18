Pekári varujú: Kvôli historickému rastu minimálnej mzdy zdražejú pečivo a koláče už od roku 2026

Ďalší konsolidačný balíček ovplyvní aj pekárov, cukrárov a cestovinárov. Kľúčovým faktorom spôsobujúcim rast cien pekárskych výrobkov v roku 2026 bude historický rast minimálnej mzdy. Ten spôsobí nárast odbytových cien o takmer desatinu. Uviedol to Milan Lapšanský, predseda predstavenstva Slovenského zväzu pekárov, cukrárov a cestovinárov (SZPCC).
„Konsolidácia je nevyhnutná, to potvrdzujú všetci odborníci, a faktom je, že ju zapríčinili nezodpovedné vlády v rokoch 2020 až 2023. Rast dane z pridanej hodnoty na výrobky so zvýšeným obsahom soli a cukru chápeme ako súčasť tejto snahy. Pozerajme sa však dopredu a tu jednoznačne musí začať šetriť štát a samospráva na sebe v miliardách eur a znížiť počty zamestnancov o tisíce. Priestor na šetrenie fixných výdavkov je tam obrovský,“ povedal Lapšanský.
Pripomenul, že slovenskí pekári oslovovali listami a rokovali so zástupcami všetkých vlád v rokoch 2020 až 2025. Ponúkali konkrétne návrhy a riešenia, ktoré by zlepšili situáciu nielen v pekárskom, ale aj v celom potravinárskom sektore. Ak by boli návrhy SZPCC nielen vypočuté, ale aj zrealizované, v ekonomike mohlo byť vytvorených viac zdrojov. Pridaná hodnota sa mohla vo väčšej miere tvoriť na Slovensku, čo by pre štát znamenalo viac daní i odvodov i bez zhoršenia podnikateľského prostredia.
„Veríme, že aj posledné konsolidácie a ich vplyv na spoločnosť budú mementom pre všetkých politikov, aby viac spolupracovali s profesijnými zväzmi a odborníkmi z praxe. Ak by napríklad štát pristúpil v rámci konsolidácie aj k nefinančným kompenzačným opatreniam, napríklad masívnej podpore umiestňovania slovenských výrobkov na trh, mohli sme sa vyhnúť rastu odbytových cien pekárskych výrobkov,“ zdôraznil.
Tie podľa neho narastú na prelome rokov o takmer 10 %. Historicky najvyšší rast minimálnej mzdy v roku 2026 o 99 eur na úroveň 915 eur, čo predstavuje medziročný rast o 12,13 %, totiž extrémnym spôsobom zvýši príplatky za prácu v noci, cez víkendy a počas sviatkov, ktoré tvoria viac ako štyri pätiny pracovného času.
Poznamenal, že sektor pekárstva, cukrárstva a cestovinárstva pritom zamestnáva viac ako štvrtinu pracovníkov slovenského potravinárstva. „Nepredpokladáme však zvýšenie cien na pultoch z dôvodu klesajúcej kúpyschopnosti spotrebiteľov. Zahraničné reťazce by tým riskovali, že sa tento tovar prestane predávať,“ dodal Lapšanský.
SZPCC združuje výrobcov z celého Slovenska. Má viac ako 520 členov od samostatne zárobkovo činných osôb až po veľké pekárne vo všetkých regiónoch Slovenska. Členovia zväzu zamestnávajú viac ako 12.200 pracovníkov.