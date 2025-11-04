Pekári bijú na poplach: Štát má podľa nich prísnejšie kontrolovať vysoké prirážky v obchodoch

Historický nárast minimálnej mzdy a konsolidačné opatrenia prinesú na prelome rokov obrovský tlak na náklady výrobcov všetkých pekárskych výrobkov. Slovenský zväz pekárov, cukrárov a cestovinárov (SZPCC) preto vyzýva, aby štát rozšíril okruh výrobkov, u ktorých preveruje výšky obchodných prirážok reťazcov a kontroly ich cien na pultoch. Pekári považujú za neakceptovateľné, aby spotrebitelia za ich výrobky platili obchodníkom ceny navýšené aj o 250 percent. Uviedol to Milan Lapšanský, predseda predstavenstva SZPCC.
„Štát má mať informácie o spotrebiteľských cenách potravín preto, aby vedel posúdiť, na koho pleciach leží budúce zvyšovanie cien a v prípade zneužívania situácie obchodníkmi zasiahol v prospech spotrebiteľov. Najvyšší nárast minimálnej mzdy a konsolidačné opatrenia prinesú na prelome rokov rast nákladov výrobcom chleba, pečiva a koláčov o viac ako desatinu. Štát by mal preto pozorne sledovať, ktorý reťazec bude zvyšovať pultové ceny, aby nedošlo k zneužitiu situácie. V prípade potreby by mal zasiahnuť a využitím ustanovení zákona o cenách usmerniť obchodné prirážky reťazcov a ich pultové ceny tak, aby sa chránil záujem spotrebiteľa,“ povedal Lapšanský.
Zákonom o cenách štát reguluje, sleduje a ovplyvňuje ceny tovarov a služieb na Slovensku. Štát ho využíva predovšetkým na monitorovanie cien, ochranu spotrebiteľov, ale aj ako nástroj hospodárskej politiky. Zákon oprávňuje štátne orgány, najmä Ministerstvo financií SR, Slovenskú obchodnú inšpekciu a daňové úrady vykonávať cenové kontroly u podnikateľov, zisťovať, či podnikatelia neporušujú cenovú disciplínu ako sú napríklad neoprávnene vysoké obchodné prirážky. Výšky pokút, ktoré môže ukladať, dosahujú v závažných prípadoch až jeden milión eur. V krízových situáciách oprávňuje štát určiť maximálne ceny vybraných tovarov, obmedziť zisky z predaja základných produktov či zaviesť povinnosť oznamovať ceny, tzv. cenovú evidenciu.
„Ak chce štát zamedziť krachu slovenského potravinárstva v prípade rapídneho poklesu spotreby alebo extrémneho zvýšenia cien, musí aktívne zasiahnuť a nielen sa pasívne prizerať na nefunkčný trh a stúpajúci dovoz potravín. SZPCC sa spoločne so Slovenskou poľnohospodárskou a potravinárskou komorou a Úniou potravinárov Slovenska zaviazali pripraviť návrh nefinančných nástrojov na podporu domácej produkcie a spotreby potravín. Aktívna úloha štátu bude v nadchádzajúcej situácii pre zachovanie domácej výroby potravín kľúčová,“ dodal Lapšanský.
SZPCC združuje výrobcov z celého Slovenska. Má viac ako 520 členov od SZČO až po veľké pekárne vo všetkých regiónoch Slovenska. Členovia zväzu zamestnávajú viac ako 12.200 pracovníkov.
TASR sa pokúsi získať reakciu ministerstva pôdohospodárstva.