Padne „Detroit Európy“ na kolená? Trumpove clá môžu automobilkám na Slovensku zasadiť tvrdý úder!

Slovensko je vďaka svojej obrovskej automobilovej produkcii nazývané aj „Detroit Európy“. Aktuálne však hrozí, že našu krajinu môže rovnaký osud ako skutočný Detroit počas finančnej krízy v rokoch 2008 až 2010 postihnúť.

Zrejme ťažko by ste v Európe hľadali krajinu, ktorá je viac vystavená hrozbám ekonomického programu novozvoleného amerického prezidenta Donalda Trumpa. Jeho „America First“ totiž okrem iného znamená sľubovanie výrazných ciel na dovoz tovarov aj z Európy. Pre Slovensko, ktoré vyrába najviac automobilov na obyvateľa na svete a významnú časť exportuje práve za Atlantik, by to znamenalo pohromu.

Ako pripomína web cnbc.com, aktuálne Trump sľúbil hneď po svojom nástupe uvaliť nové clá na Čínu, Kanadu a Mexiko. V prípade Číny hovorí o 10 percentách, v prípade svojich susedov dokonca o 25 percentách. Hoci Európu vo svojom prvom vystúpení k clám nespomenul, viacerí odborníci očakávajú, že je to len otázkou času, kedy sa zameria aj na európske automobilky. Zavedenie podobných ciel by autá z Európy pre amerických zákazníkov výrazne predražilo.

Export za miliardy

Slovenský automobilový priemysel sa na export do Spojených štátov spolieha do veľkej miery. Spolu so Švédskom sme totiž tretím najväčším európskym exportérom osobných áut do USA. Len v roku 2023 to predstavovalo v peňažnom vyjadrení zhruba 4 miliardy eur. Export automobilov zo Slovenska zároveň predstavuje až tri štvrtiny nášho celkového exportu do Spojených štátov.

Európske automobilky pritom všeobecne čelia aj ďalším výzvam. Tou najakútnejšou bol masívny import automobilov z Číny. Na to ale Európska únia zareagovala zavedením ciel, čím do značnej miery bráni čínskym výrobcom hlbšie preniknúť na svoj trh.

Zdá sa teda, že aktuálne celá Európa, vrátane Slovenska, čaká, s čím nový americký prezident v skutočnosti príde. Ako totiž pre cnbc.com pripomenula automobilová analytička z Economist Intelligence Unit Arushi Kotecha, Donald Trump robí veľa hrozieb, no nie vždy ich dodrží.

Európa v očakávaní

Vo vyčkávacej pozícii je momentálne aj samotná Európska komisia. Jej predsedníčka Ursula von der Leyenová popri svojom blahoželaní Trumpovi k víťazstvu vo voľbách rovno novozoleného prezidenta požiadala o vyjadrenie k zámerom s americkými clami.

“Európska únia a Spojené štáty sú viac než len spojenci. Pracujme spoločne na transatlantickom partnerstve, ktoré bude naďalej slúžiť našim občanom. Milióny pracovných miest a miliardy v obchode a investíciách na každej strane Atlantiku závisia od dynamiky a stability nášho hospodárskeho vzťahu,“ cituje cnbc.com z vyhlásenia von der Leyenovej zo 6. novembra tohto roku, čo bolo deň po amerických prezidentských voľbách.

Web cnbc.com sa na aktuálnu situáciu pýtal aj na slovenskom úrade vlády, odpovede sa však nedočkal.