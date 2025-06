Opozícia obviňuje ministra Takáča z prepadnutia eurofondov: Slovenskí farmári prišli o milióny eur

Ilustračné foto. Foto: TASR

Prepadnutie eurofondov pre agrosektor z dôvodu ich nevyčerpania považuje opozícia za zlyhanie ministra pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Richarda Takáča (Smer-SD). Poslanecký klub hnutie Slovensko, KÚ, Za ľudí i opozičné PS tak reagovali na pondelkové vyjadrenia ministra Takáča, ktorý kritizoval čerpanie eurofondov za predchádzajúcich vlád Igora Matoviča, Eduarda Hegera a Ľudovíta Ódora.

„Smeráci nám spôsobili medzinárodnú hanbu s rozkrádaním eurofondov. A Takáč nám teraz vyčíta, že sme čerpali pomalšie pre to, že sme zaviedli kontroly a zabezpečili, aby sa európske peniaze nerozkrádali?“ reagoval líder hnutia Slovensko Igor Matovič.

Dodal, že hnutie spolu s poslankyňou parlamentu a predsedníčkou Za ľudí Veronikou Remišovou minulý týždeň upozornili na hroziaci prepad 216 miliónov eur určených pre farmárov a potravinárov. Podľa Matoviča minister Takáč priznal len 171 miliónov eur, no zamlčal, že ešte 25 % tvoria prostriedky spolufinancovania z rozpočtu SR.

„To sú peniaze, ktoré mohli zachrániť slovenských farmárov. Namiesto toho sú preč. A minister sa hrá na obeť a trápne sa vyhovára, hoci už dva roky sedí na ministerstve,“ zhodnotila Remišová.

Prácu ministra Takáča skritizovalo aj opozičné PS. „Očakával by som od ministra pokoru, demisiu do rúk prezidenta, no on sa namiesto toho drzo chváli. Po takmer dvoch rokoch vládnutia sa nezmôže na nič viac, ako hádzať zodpovednosť za svoje zlyhania na predošlé vlády,“ reagoval podpredseda PS Ivan Štefunko.

Podľa PS sa minister chváli, že je skutočným odborníkom, no výsledkom je podľa neho strata 171 miliónov eur. Spochybnilo aj tvrdenia o lepšej komunikácii s farmármi. „Minister tvrdí, že zlepšil komunikáciu s farmármi, ale my na výjazdoch po celom Slovensku počúvame presný opak. S farmármi nikto nehovorí, sami trávia nekonečné hodiny za počítačmi. Mnohí už radšej rezignovali a žiadosti o pomoc, ktorá im právom patrí, ani nepodávajú,“ dodal Štefunko.