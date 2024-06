Onsemi v Česku investuje 2 miliardy dolárov, ide o najväčšiu investíciu v histórii Českej republiky

Foto: pixabay.com/ jorono

Americký výrobca čipov Onsemi investuje dve miliardy dolárov (1,86 miliardy eur) do výroby v Česku, kde rozšíri svoj závod v Rožnove pod Radhoštěm v Zlínskom kraji. Podľa českého premiéra Petra Fialu ide o najväčšiu podobnú investíciu v novodobej histórii samostatnej ČR. Oznámil to v stredu na výjazdovom rokovaní vlády, informuje spravodajkyňa TASR v Prahe.

„Je to veľký úspech, lebo je to presne do tej oblasti, ktorú chceme a potrebujeme strategicky rozvíjať. Ak sa investíciu podarí zrealizovať v celom plánovanom rozsahu, bude to okolo dvoch miliárd dolárov a je to najväčšia obdobná investícia v novodobej histórii samostatnej ČR,“ zdôraznil český premiér.

Podľa Fialu sa produkcia zvýši o „stovky percent“ a dvojnásobne sa zvýši aj počet zamestnancov. „Nie je to získanie nejakej montovne, ale centra moderných technológií produkcie s vysokou pridanou hodnotou, je to veľkú úspech pre ČR,“ zdôraznil.

Podľa českého ministra priemyslu a obchodu Jozefa Síkelu tým Česko dostalo šancu stať sa európskou čipovou veľmocou. Investícia posilní nielen miestnu ekonomiku, ale výrazne prispeje aj k pozícii ČR na európskom trhu s polovodičmi, myslí si minister. „Pomôže tiež nášmu autopriemyslu, hlavnému motoru českej ekonomiky, zvládať nástup elektromobility,“ dodal.

Investícia má vraj tiež výrazný európsky rozmer

Investícia má podľa neho tiež výrazný európsky rozmer – prispeje k snahe Európy posilniť sebestačnosť v tejto oblasti. Česku podľa neho prinesie rozvoj dodávateľských reťazcov a tiež technologického vzdelávania. V novom závode by sa mali vyrábať inteligentné výkonné polovodiče slúžiace na zlepšenie energetickej účinnosti elektromobilov, obnoviteľných zdrojov energie či dátových centier s umelou inteligenciou.

Onsemi sa špecializuje na výrobu širokej škály čipov pre rôzne odvetvia. V Česku aktuálne zamestnáva okolo 2200 ľudí. Podľa českých médií sa spoločnosť rozhodovala investovať buď v ČR, v Spojených štátoch, alebo Južnej Kórei.