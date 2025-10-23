Odborári v Mobis Slovakia žiadajú zvýšenie miezd o 250 eur: Reagujú na rast cien a infláciu

Hlavnou požiadavkou odborárov v rokovaniach o novej kolektívnej zmluve v spoločnosti Mobis Slovakia, ktorá vyrába moduly a autosúčiastky, bude zvýšenie základných miezd všetkých zamestnancov o 250 eur mesačne. TASR o tom informoval predseda Základnej organizácie (ZO) OZ KOVO Tomáš Schroll.

Návrh nového znenia kolektívnej zmluvy chcú odborári odovzdať zamestnávateľovi začiatkom budúceho týždňa. „Zamestnanci dlhodobo odvádzajú vysoký výkon a podieľajú sa na stabilných hospodárskych výsledkoch firmy. Očakávame preto, že sa to primerane odrazí aj na ich príjmoch,“ uviedol Schroll.

Podľa odborov je požiadavka na zvýšenie mzdy o 250 eur reakciou na rast životných nákladov, infláciu a zvyšujúce sa ceny energií, ale aj na potrebu spravodlivého ocenenia práce v prostredí vysokej produktivity. Odbory zároveň požadujú zvýšenie miezd, mzdové zvýhodnenia a zachovanie všetkých doterajších benefitov. „Naším cieľom nie je konfrontácia, ale dohoda, ktorá bude férová pre zamestnancov aj pre spoločnosť,“ dodal predseda odborovej organizácie.

