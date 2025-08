Obchodná dohoda EÚ a USA Slovensku výrazne nepomôže: Odborník varuje pred negatívnymi dôsledkami

Foto: oPeniazoch.sk/generované AI

V prípade obchodnej dohody medzi USA a Európskou úniou (EÚ) nie je nikto víťazom. Dohoda len minimalizuje škody, ktoré sa americký prezident Donald Trump rozhodol spôsobiť svojou obchodnou politikou, ktorá nie je založená na ekonomickej teórii. Skonštatoval to v pondelok riaditeľ úpisu rizika Coface pre Slovenskú republiku a Česko Martin Procházka, podľa ktorého nebola na stole žiadna dobrá dohoda a toto je pravdepodobne najlepšia zo zlých možností, ktoré na stole boli.

Ako podotkol Procházka, dohoda má navyše aj bezpečnostný rozmer. „Zachováva zapojenie Spojených štátov do obrany Ukrajiny a Európy pred ruskou hrozbou. Nemôžeme teda ani hovoriť o porážke. Na skutočne dobrú obchodnú dohodu si budeme musieť pravdepodobne počkať na ďalšieho prezidenta USA,“ uviedol odborník.

Ďalej povedal, že vzhľadom na silný automobilový priemysel, ktorý je ťahúňom ekonomiky, nie sú ani miernejšie clá dobrou správou pre Slovensko. Negatívny vplyv by sa mohol podľa neho teoreticky pohybovať v rozmedzí od 0,3 % do 0,5 % hrubého domáceho produktu (HDP), ale nemusí sa plne premietnuť do dynamiky rastu.

Automobilový sektor je podľa Procházku veľmi komplexný a Slovensko má v rámci EÚ stále veľmi priaznivé náklady. „Ak dôjde k optimalizácii kapacít v tomto sektore, neočakávame, že by to Slovensko výrazne ovplyvnilo,“ vysvetlil odborník.

Doplnil však, že vplyv colnej politiky USA pocítia okrem automobilového sektora aj ďalšie odvetvia. Clá budú mať podľa neho negatívny vplyv aj na strojársky a kovospracujúci priemysel a čiastočne môžu ovplyvniť aj chemické výrobky. Ani v jednom prípade však nie je rozsah priameho a nepriameho vývozu rovnaký ako v prípade automobilového priemyslu. Preto by väčšina firiem v týchto odvetviach mala byť schopná kompenzovať negatívny vplyv ciel, skonštatoval Procházka.