Obchodná bilancia EÚ v roku 2024: Prebytok stúpol na 146 miliárd eur, dominovali stroje a chemikálie

V roku 2024 dosiahol vývoz členských krajín EÚ hodnotu 2583 miliárd eur, čo je viac ako 2437 miliárd eur zaznamenaných pri dovoze do Únie. To vlani viedlo k obchodnej bilancii EÚ s prebytkom vo výške 146 miliárd eur. V pondelok to oznámil Eurostat, štatistický úrad EÚ, informuje spravodajca TASR.
Podľa údajov Eurostatu v roku 2024 boli stroje a vozidlá najvýznamnejšou kategóriou vyvážaných tovarov v rámci celkového podielu na obchode EÚ. Štatistický úrad na zistenie uvedených skutočností použil štandardnú medzinárodnú obchodnú klasifikáciu (SITC).
Vývoz strojov a vozidiel vlani dosiahol 1013 miliárd eur (39,2 % všetkého vývozu) a ich dovoz mal hodnotu 801 miliárd eur (32,9 % všetkého dovozu), čo znamená prebytok 212 miliárd eur.
Na druhom mieste boli chemikálie a súvisiace výrobky s vývozom vo výške 560 miliárd eur (21,7 % vývozu) a dovozom za 322 miliárd eur (13,2 % dovozu), čo viedlo k najvyššiemu obchodnému prebytku v roku 2024 spomedzi týchto kategórií vo výške 237 miliárd eur.
Potraviny, nápoje a tabak tiež zaznamenali obchodný prebytok vo výške 52 miliárd eur – vývoz za 209 miliárd eur, dovoz za 157 miliárd eur.
Ostatné druhy produktov, ako sú minerálne palivá, mazivá a súvisiace materiály a suroviny, zaznamenali obchodný deficit. V prípade minerálnych palív a mazív bol deficit výrazný – 355 miliárd eur (131 miliárd vývoz, 466 miliárd dovoz). V prípade surovín bol deficit menší a to 28 miliárd eur (68 miliárd vývoz, 96 miliárd dovoz). V prípade ostatných priemyselných tovarov bol deficit ešte menší, a to 11 miliárd eur (558 miliárd vývoz, 569 miliárd dovoz).
Spomedzi konkrétnych produktov, najmä liečivá a farmaceutické výrobky mali vlani zvýšený podiel na celkovom vývoze, voči predošlému roku sa vývoz zvýšil o 7,1 percentuálneho bodu (p. b.) na 12,1 %. Na druhej strane, podiel železa a ocele mierne klesol (-0,6 p. b. na 1,5 %), rovnako ako podiel motorových vozidiel (-1,3 p. b. na 6,4 %), ako aj odevov a odevných doplnkov (-0,4 p. b. na 1,5 %).
V prípade dovozu sa podiel liekov a farmaceutických výrobkov na celkovom dovoze zvýšil iba o 1,4 percentuálneho bodu na 4,6 %, čo je o niečo viac ako nárast v prípade motorových vozidiel (+0,3 p. b. na 2,9 %) a železa a ocele (+0,3 p. b. na 1,7 %), zatiaľ čo odevy a odevné doplnky mierne klesli (-0,2 p. b. na 3,5 %).