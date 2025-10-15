Nové technologické centrum v Trnave: 80 pracovných miest a inovatívny vývoj pre automobilky

Nové autobusy Arriva Trnava. Foto: TASR
Nové autobusy Arriva Trnava. Foto: TASR
autor logo


TASR

Nové technologické centrum by malo priniesť do Trnavy 80 nových pracovných miest. Spoločnosť Inalfa Roof Systems Slovakia spustila jeho výstavbu neďaleko automobilového závodu Stellantis v priestoroch CTPark Trnava II. O investícii informovala PR manažérka Marta Fandlová.

Technologické centrum bude zamerané na vývoj, testovanie a implementáciu inovatívnych strešných riešení pre automobilové značky. Jeho otvorenie je naplánované na polovicu roka 2026.

Mohlo by vás zaujímať:
Reklama
Trendujúce články

„Trnava je strategickým bodom na našej mape. Tento krok odráža náš proaktívny prístup k meniacim sa trhovým podmienkam a potvrdzuje náš záväzok napĺňať očakávania zákazníkov prostredníctvom inovácií a efektívnych riešení,“ povedal technický riaditeľ spoločnosti Inalfa Roof Systems Group Stefan Josten.

Viac o téme: automobilový priemysel , inovácie , investície , pracovné miesta , Stellantis , Trnava , výstavba

Nahlásiť chybu v článku

Súvisiace články

Aktuálne správy