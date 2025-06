Nové americké clá podľa NBS neohrozia slovenské banky, riziko pre firmy je nízke

Ilustračné foto. Foto: pixabay.com/cpastrick

Zavedenie nových ciel na tovary dovážané z Európskej únie (EÚ) do Spojených štátov môže zasiahnuť niektoré individuálne podniky na Slovensku, nemalo by však predstavovať systémové riziko pre slovenský bankový sektor. Firmy, ktorých export do USA tvorí viac ako 10 % tržieb, predstavujú v SR menej ako 1 % celkových úverov podnikom. Konštatovala to Národná banka Slovenska (NBS) v aktuálnej Správe o finančnej stabilite, ktorú zverejnila tento týždeň.

Centrálna banka analyzovala iba vplyv na podniky, ktoré do USA vyvážajú priamo, vzhľadom na nedostupnosť informácií nezohľadnila firmy exportujúce prostredníctvom iných krajín. Upozornila tiež na to, že obchodná vojna môže nepriamo zasiahnuť aj exportérov do iných krajín, napríklad v EÚ, ktorí dodávajú komponenty pre tovary určené na americký trh.

„Export do USA sa týka najmä výroby áut. Automobilky exportujúce do USA a ich dodávatelia tak môžu čeliť potrebe prijať opatrenia na zníženie nákladov alebo presmerovanie výroby do iných odvetví, napríklad do zbrojárskeho priemyslu, ich finančná situácia by však nemala byť vážnejšie ohrozená,“ zhodnotila NBS.

Vyčíslila, že v roku 2024 boli zo Slovenska do Spojených štátov vyvezené tovary v celkovej hodnote 4,4 miliardy eur, čo predstavuje 4 % celkového exportu a 1,6 % celkových tržieb podnikov. Z hľadiska typu vyvážaných tovarov je export do USA značne koncentrovaný – 70 % tvoria hotové automobily produkované dvoma výrobcami a ďalších 17 % iné stroje a dopravné prostriedky.

Okrem vývozu hotových áut má export do Spojených štátov podľa NBS výraznejší podiel len vo veľmi malej časti podnikového sektora. Viac ako 30 % tržieb tvorí pri menej ako 50 firmách, pričom spolu predstavujú len 0,1 % celkových tržieb a 0,05 % celkových úverov poskytnutých podnikom. Firmy, v ktorých je uvedený podiel od 10 % do 30 % tržieb, predstavujú spolu 1,2 % celkových tržieb a 0,5 % celkových úverov podnikom. Spoločnosti dodávajúce komponenty pre automobilový priemysel reprezentujú 5,7 % celkových tržieb a 2 % úverov podnikom.

„Finančná situácia týchto firiem je v oblasti ziskovosti, zadlženosti a likvidity mierne horšia v porovnaní s ostatnými firmami pôsobiacimi v sektore priemyslu. Na druhej strane, ide o firmy, ktoré sú väčšie, flexibilnejšie a majú mierne vyššie krytie úrokových nákladov, čo sa aj v minulosti prejavilo na ich lepšej schopnosti splácať svoje úvery,“ priblížila centrálna banka. Nepriaznivo by sa táto situácia mohla podľa nej dotknúť najmä dodávateľských firiem, ktoré už sú v ťažšej finančnej situácii, alebo sa nedokážu flexibilne preorientovať na iných odberateľov.

„Celkovo teda možno povedať, že priamy vplyv ciel by sa nemal premietnuť do výraznejšieho nárastu zlyhaných úverov v podnikovom sektore. Situácia by však mohla vyústiť do finančných ťažkostí malého počtu individuálnych firiem, pri ktorých môže byť zaznamenaný nárast nesplácaných úverov, resp. tvorba opravných položiek,“ doplnila v správe NBS.