Nové americké clá na oceľ a hliník zvyšujú náklady a komplikujú export EÚ

Nové americké clá na oceľ a hliník, ktoré majú určiť pôvod oboch kovov v dovážaných výrobkoch, prinášajú firmám dodatočné náklady nad rámec základných amerických ciel. Uviedli to v pondelok zástupcovia priemyslu v Európskej únii (EÚ). TASR o tom informuje na základe správy Euronews.
„Určenie presného pôvodu ocele alebo hliníka podľa pravidiel v USA je mimoriadne zložité a často si vyžaduje spoluprácu medzi viacerými úrovňami dodávateľov, z ktorých mnohí sami nemusia mať tieto informácie,“ uviedlo pre Euronews Európske združenie výrobcov automobilov (ACEA). „Situácia sa ešte viac komplikuje, keď jedna časť spadá do niekoľkých colných kategórií naraz, ako napríklad oceľ, hliník a meď,“ dodalo.
Americká administratíva zaviedla v júni clo vo výške 50 % na oceľ a hliník z EÚ. V auguste zašla ešte ďalej a pridala 407 kategórií výrobkov, ako sú hasiace prístroje, stroje, veterné turbíny alebo stavebné materiály, ktoré obsahujú hliník alebo oceľ. To ovplyvnilo mnohé materiály nevyhnutné na výrobu automobilov, uviedlo združenie.
Podľa lobistickej skupiny, ktorá stále vyhodnocuje údaje o vplyvy ciel na tento sektor, niektoré automobilky už čelia „významným“ finančným dôsledkom. Na základe obchodnej dohody medzi EÚ a USA, ktorá bola dosiahnutá v auguste, majú USA znížiť sadzby na automobily z Únie na 15 % z 27 %, čo sa zatiaľ nestalo.
Identifikácia pôvodu produktov spôsobuje problémy firmám v odvetví, ktoré sa sťažujú na administratívnu záťaž a s tým súvisiace náklady.
„Tieto clá vyvíjajú značný tlak na sektor obrábacích strojov, zvyšujú náklady a neistotu pre európskych vývozcov a vytvárajú dodatočnú administratívnu záťaž súvisiacu s požiadavkami na deklarovanie pôvodu ocele,“ uviedla vo vyhlásení CECIMO, Európska asociácia výrobných technológií.
EÚ si v rámci obchodnej dohody nezabezpečila oslobodenie od ciel na oceľ a hliník, stále však dúfa, že sa s americkou administratívou dohodne na colných kvótach, čo by zmiernilo záťaž pre európsky export do USA.