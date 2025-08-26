Nová zahraničná investícia na Orave prinesie stovky pracovných miest a vyššie mzdy

Zahraničné investície sú na Slovensku vítané a každý investor môže počítať nielen s pomocou príslušných ministerstiev, ale aj špecializovaných štátnych agentúr.
Uviedol to predseda vlády SR Robert Fico (Smer-SD) na slávnostnom otvorení nového závodu spoločnosti Hoval v obci Istebné v okrese Dolný Kubín. Na utorkovom otvorení sa zúčastnili aj ďalší predstavitelia slovenskej i lichtenštajnskej vlády.
„Slovenská republika je plne orientovaná predovšetkým na výrobu automobilov a na dodávky do tejto výroby. Stačí nám výkyv v takej krajine, ako je Nemecko, a to sa okamžite prejavuje na hospodárskom raste SR. Diverzifikácia do výroby, kde je vysoká pridaná hodnota, je mimoriadne dôležitá cesta pre Slovensko,“ spresnil Fico.
Nový závod, v ktorom sa budú vyrábať tepelné čerpadlá, postupne do roku 2030 prinesie 250 nových pracovných miest. Objem investície pri výstavbe nového závodu bol približne vo výške 60 miliónov eur. Vláda na začiatku investície schválila spoločnosti daňovú úľavu vo výške 8 miliónov eur. Cieľom lichtenštajnskej spoločnosti je na Orave vyrábať až 32.000 tepelných čerpadiel ročne.
Ministerka hospodárstva Denisa Saková (Hlas-SD) spresnila, že spoločnosť sa daňovou úľavou zaviazala tým, že vybudovala závod na výrobu produkcie tepelných čerpadiel a vytvorí aj dostatočný počet pracovných miest. „Priemerná mzda vychádza na jedného zamestnanca približne 2600 eur, čo v podstate v tomto regióne je skoro dvojnásobok priemernej mzdy, ktorú tu ľudia zarábajú,“ doplnila.
V závode spoločnosti sú inštalované najmodernejšie technológie, ktoré zefektívňujú a zrýchľujú prácu, ale aj technológie, ktoré pomáhajú ľuďom. „Teraz naberáme mesačne približne päť až desať zamestnancov. Nie sú to nárazové nábory ľudí, takže očakávame pozvoľný rast,“ podotkol riaditeľ závodu Tomáš Horňák.
Doplnil, že rozvíjajú spoluprácu so strednými a vysokými školami, lebo potrebujú ľudí, ktorí budú vedieť tepelné čerpadlá nielen vyrábať, ale ich aj inštalovať a poskytovať servis. „Chceme otvoriť nielen duálne vzdelávanie, ale uvažujeme nad otvorením odboru špeciálne pre klimatizačnú techniku,“ dodal Horňák.
Starosta obce Istebné Martin Kováčik priblížil, že pre obec a pre celý región dolnej Oravy to znamená veľký prínos v oblasti nezamestnanosti. „Spoločnosť dokáže zamestnať nielen pracovnú silu, ale aj vývojárov vyššieho manažmentu, výskumných technológií a podobných, takže vlastne v tejto firme si nájdu zamestnanie všetci obyvatelia a všetci tí, ktorí žijú v tejto oblasti,“ doplnil Kováčik.