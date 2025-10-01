Nemecký ZF zruší tisíce pracovných miest: Prečo končia zamestnanci v divízii elektrických pohonov?

Nemecký výrobca autokomponentov ZF prepustí do konca tohto desaťročia zhruba štvrtinu zamestnancov vo svojej divízii Electrified powertrain technology známej ako Division E. Je to súčasť dohody o reštrukturalizácii, ktorú firma uzatvorila so zástupcami zamestnaneckej rady a odborovej organizácie IG Metall. Informovali o tom agentúry Reuters a DPA.
Krok je súčasťou širšieho plánu, ktorý spoločnosť oznámila minulý rok, pričom tento plán počíta na nemeckom trhu so zrušením až 14.000 pracovných miest. Dôvodom je nepriaznivá situácia na trhu s elektrickými autami a napätie vo svetovom obchode. ZF okrem toho zápasí s vysokým dlhom, ktorý je výsledkom predchádzajúcich akvizícií.
Spoločnosť uviedla, že v divízii Electrified powertrain technology zruší do konca roka 2030 celkovo 7600 pracovných miest. V súčasnosti v tejto divízii, ktorá vyrába elektrické, konvenčné a hybridné systémy, zamestnáva približne 30.000 ľudí. Divízia však zostane súčasťou firmy a podstúpi reštrukturalizáciu. Pôvodne ZF zvažovala jej predaj alebo odčlenenie.
Rušenie pozícií doplní skrátenie pracovného času a odklad zvyšovania miezd. Cieľom je zníženie nákladov o viac než 500 miliónov eur v nasledujúcich dvoch rokoch. Dohoda zahrnuje aj možnosť skoršieho odchodu do dôchodku a odstupného s cieľom vyhnúť sa nútenému prepúšťaniu. Nový generálny riaditeľ spoločnosti Mathias Miedreich, ktorý vedenie firmy prevzal po Holgerovi Kleinovi, uviedol, že cieľom dohody je posilnenie pozície ZF ako popredného hráča v oblasti technológií v dlhodobom horizonte a výrazné zvýšenie konkurencieschopnosti.
K dohode v ZF došlo po mesiacoch protestov zamestnancov, ktoré iba zdôraznili problémy nemeckých dodávateľských firiem. Minulý týždeň spoločnosť Bosch oznámila, že do konca roka 2030 plánuje zrušiť ďalších 13.000 pracovných miest, z toho väčšinu v Nemecku v rámci svojej divízie Mobility. Podľa údajov Nemeckého združenia automobilového priemyslu (VDA) zrušil tento priemysel od roku 2023 už zhruba 55.000 pracovných miest, pričom najťažšie to zasiahlo práve dodávateľov komponentov.