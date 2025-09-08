Nemecký priemysel po mesiacoch poklesu ožil: Produkcia v júli výrazne vzrástla

Nemecká priemyselná produkcia sa v júli oživila a prvýkrát za štyri mesiace vzrástla. TASR o tom informuje na základe správy RTTNews.
Priemyselná produkcia v júli medzimesačne stúpla o 1,3 % po júnovom poklese o 0,1 %, uviedol spolkový štatistický úrad Destatis. Motorom júlového oživenia bol nárast výroby strojov a zariadení o 9,5 %. Pozitívny vplyv mala aj expanzia vo farmaceutickom priemysle o 8,5 %. Naopak, produkcia energií sa znížila o 4,5 %.
Bez započítania energií a stavebníctva priemyselná produkcia v júli v porovnaní s predchádzajúcom mesiacom vzrástla o 2,2 %. V medziročnom porovnaní priemyselná produkcia v júli expandovala o 1,5 % po júnovom poklese o 4,3 %.