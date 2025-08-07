Nemecký chemický priemysel zažíva najhoršiu náladu od roku 2023: Objednávky klesli na minimum

Nálada v nemeckom chemickom priemysle sa zhoršila a je najpesimistickejšia za posledné dva roky. Index, ktorý zostavuje ekonomický inštitút Ifo, sa v júli prepadol o 9,7 bodu na – 19,2 bodu. TASR o tom informuje na základe správy agentúry DPA.
Mimoriadne výrazne sa zhoršili očakávania, keď príslušný vedľajší index klesol z júnových 8,6 bodu na -9,2 bodu, oznámil vo štvrtok mníchovský inštitút. „Dočasná nádej chemického priemyslu na oživenie hospodárstva sa rozplynula,“ uviedla expertka Ifo Anna Wolfová. Utlmený výkon priemyslu negatívne ovplyvňuje aj dopyt po chemických produktoch, čo sa prejavuje aj na stave objednávok, ktorý je najhorší od roku 2009, keď odvetvie čelilo svetovej finančnej kríze, priblížil inštitút.
- Doslova plávajúci palác: Americká vláda predáva túto 300-miliónovú jachtu zabavenú ruskému miliardárovi! (foto)
- Novinka na diaľnici pri Bratislave prináša ovocie: Z hlavného mesta zmizli tisícky kamiónov! (foto)
- Slováci sa nechcú vzdať spaľovacích motorov: Pozrite sa na tie biedne čísla predaja elektroáut!
Prieskum, z ktorého vychádza aj aktuálny index, inštitút Ifo realizoval ešte pred uzavretím obchodnej dohody medzi EÚ a USA. Ako sa táto dohoda prejaví na očakávaniach podnikov, je podľa Wolfovej ťažké predpovedať. „Hoci odvetvie dokázalo mierne zlepšiť svoju konkurencieschopnosť, nové clá na chemikálie a farmaceutické výrobky výrazne poškodzujú obchod s USA,“ poznamenala Wolfová.