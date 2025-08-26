Nemecký automobilový priemysel stratil za rok desiatky tisíc pracovných miest: Hrozí ďalšie prepúšťanie?

Nemecký priemysel ruší pracovné miesta, pričom automobilový sektor patrí medzi najviac zasiahnuté odvetvia. Ukázala to v utorok analýza konzultačnej firmy EY. TASR o tom informuje na základe správy DPA.
Automobilový sektor podľa EY prepustil v priebehu jedného roka približne 51.500 ľudí, čo predstavuje takmer 7 % pracovnej sily v tomto odvetví.
Celkovo sa zamestnanosť v nemeckom priemysle za rok do 30. júna 2025 znížila o 2,1 % na 5,42 milióna osôb, čo predstavuje úbytok približne 114.000 pracovných miest podľa údajov spolkového štatistického úradu Destatis.
Od roku 2019 sa počet pracovných miest v nemeckom priemysle znížil približne o 245.000, čiže o 4,3 %.
K prepúšťaniu dochádza v čase klesajúcich tržieb v priemysle. Tie sa v 2. štvrťroku opäť znížili, už ôsmy kvartál po sebe, a to o 2,1 %.
Všetky sektory okrem výroby elektroniky vykázali nižšie tržby, pričom automobilky čelia slabému dopytu, konkurencii z Číny a prechodu na elektrické vozidlá. Tržby v automobilovom sektore klesli v 2. kvartáli o 1,6 %.
Nemecký priemysel zápasí tiež s vysokými nákladmi na energie, byrokraciou, slabým domácim dopytom a clami v USA. EY v tejto súvislosti poznamenala, že americké clá a klesajúci export do Číny tvrdo zasiahli nemeckých výrobcov.
Veľké firmy vrátane Mercedes-Benz, Volkswagen, Bosch, Continental a ZF oznámili programy na znižovanie nákladov. Porsche zase plánuje z veľkej časti zatvoriť svoju dcérsku spoločnosť Cellforce, ktorá sa zaoberá výrobou batérií.
Strata pracovných miest presahuje automobilový sektor. Pracovné miesta zrušili aj strojárstvo (-17.000) a výroba kovov (-12.000). Na druhej strane, chemický a farmaceutický sektor zostali do značnej miery stabilné.
Spoločnosť EY varovala, že znižovanie pracovných miest bude pravdepodobne pokračovať a ovplyvní nových absolventov a mladých inžinierov, ktorí budú mať menej príležitostí.
Konzultačná spoločnosť poznamenala, že nemecký automobilový a strojársky sektor už zamestnáva výrazne menej mladých ľudí ako v predchádzajúcich rokoch.
„Uvidíme rastúcu nezamestnanosť medzi absolventmi vysokých škôl, čo sa v Nemecku už dlho nestalo,“ povedal Jan Brorhilker, partner spoločnosti EY.