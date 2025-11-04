Nemecko môže každoročne prísť o 50 miliárd eur: Presun výroby ocele do zahraničia prináša vážne riziká

Presun domácej výroby ocele do zahraničia by v prípade krízy spôsobil Nemecku mnohomiliardové straty. K tomuto záveru dospela analýza ekonómov z univerzity v Mannheime, ktorú podporila Nadácia Hansa Böcklera blízka nemeckým odborom. TASR o tom informuje na základe správy agentúry DPA.
Nemeckému hospodárstvu by bez domácej výroby ocele hrozila strata pridanej hodnoty až do výšky 50 miliárd eur ročne, ak by ho zasiahol globálny „oceliarsky šok“. Tento scenár by sa podľa autorov analýzy naplnil v prípade, ak by veľkí vývozcovia ocele, ako je napríklad Čína, v dôsledku geopolitických konfliktov alebo problémov s dodávateľským reťazcom v krátkom čase výrazne obmedzili svoje dodávky do Európy. Odvetvia, ako je stavebníctvo, výroba kovov, strojárstvo, elektrotechnika alebo automobilový priemysel, by tak museli za oceľ zaplatiť podstatne viac.
„Tento nárast nákladov by znížil produkciu a tým aj tvorbu hodnoty v týchto odvetviach,“ uvádza sa v štúdii. Kríza by tiež znížila príjmy domácností, čo by následne ovplyvnilo domáci dopyt. Postupný úpadok oceliarskeho priemyslu by mal okrem ekonomických aj politické dôsledky, napísali autori štúdie Tom Krebs a Patrick Kaczmarczyk. Skúsenosti zo Spojených štátov a Británie podľa nich ukázali, že hospodársky pokles v priemyselných regiónoch je často sprevádzaný nárastom populistických hnutí.
„Toto platí aj pre Nemecko – politika, ktorá sa vzdáva kľúčových priemyselných odvetví, nielenže oslabuje ekonomiku, ale aj demokratickú stabilitu,“ varujú odborníci.