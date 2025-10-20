Nemecko čelí riziku nedostatku liekov: Závislosť od čínskych surovín rastie, experti varujú

Nemecko je čoraz viac závislé od Číny pri dovoze kľúčových farmaceutických surovín. To zvyšuje riziko, že Peking by mohol zneužiť prerušenie dodávok na politické účely. Uviedlo to nemecké združenie výrobcov generických liekov Pro Generika. TASR o tom informuje na základe správy DPA.
Lobistická skupina v pondelok varovala, že Čína by mohla využiť svoje dominantné postavenie vo farmaceutických surovinách podobne, ako využíva kontrolu vývozu vzácnych zemín v obchodnom spore s USA.
Prerušenie dodávok účinných látok pre generické lieky by spôsobilo veľký nedostatok liekov v Nemecku, uviedla Pro Generika s odvolaním sa na najnovšiu štúdiu. Poukázala pritom na 56 účinných látok oficiálne klasifikovaných ako kritické pre zdravotnú starostlivosť.
Štúdia odhalila, že v prípade 20 z týchto kritických látok, čo je viac ako jedna tretina, majú čínski výrobcovia taký veľký podiel na trhu, že zastavenie dodávok by ohrozilo dostupnosť liekov. Najviac by to zasiahlo výrobu antibiotík, liekov na cukrovku a liekov proti bolesti.
Správu vypracovali experti z Nemeckého ekonomického inštitútu (IW) a Inštitútu Európskej únie pre bezpečnostné štúdie. Pro Generika zastupuje záujmy výrobcov generických liekov. Tieto lacnejšie verzie liekov bez patentu zohrávajú kľúčovú úlohu v nemeckom systéme zdravotnej starostlivosti.
Čínski výrobcovia v predchádzajúcich rokoch výrazne investovali do zariadení na výrobu antibiotických zložiek a stali sa kľúčovými dodávateľmi na celom svete.
V prípade narušenia ich dodávok by na globálnom trhu nebol dostatok alternatívnych zdrojov a „rozšírenie našich vlastných kapacít v krátkom čase nie je technicky možné,“ uvádza sa v správe z nemeckého farmaceutického priemyslu.
Generálny riaditeľ Pro Generiky Bork Bretthauer nalieha na vládu, aby prijala opatrenia na zníženie závislosti. „Tvorcovia politík nesmú dovoliť, aby sme skončili v rovnakej situácii, ako sme skončili s ruským plynom,“ vyhlásil.
Nedostatok základných liekov, ako sú sirupy proti horúčke a lieky proti bolesti, vyvolal v Nemecku opakované diskusie. Priemyselné skupiny vrátane Pro Generiky už dlho požadujú voľnejšie cenové regulácie s argumentom, že cenový tlak prinútil firmy vzdať sa domácej výroby v prípade liekov, ako je penicilín a liekov proti horúčke u detí.
Lobistická skupina uviedla tiež, že Nemecko musí chrániť výrobné závody, diverzifikovať dodávateľské reťazce a podporovať inovácie, aby znížilo svoju zraniteľnosť.
Podľa autorov štúdie v prípade generík je možné si predstaviť vývozné obmedzenia. Poukázali pritom na dokumenty čínskej vlády vrátane päťročných plánov, ktoré diskutujú o použití vývozných obmedzení ako nástroja politického nátlaku.