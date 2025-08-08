Nemecké firmy hlásia rekordný nedostatok objednávok: Priemysel a automobilky v ťažkostiach aj v lete 2025

Foto: unsplash.com/Ümit Yıldırım
Foto: unsplash.com/Ümit Yıldırım
autor logo


TASR

Viac ako tretina podnikov v Nemecku sa sťažuje na chýbajúce objednávky. Po tom, čo tento podiel v apríli dosiahol 37,3 %, zostal v júli takmer nezmenený na úrovni 36,7 %, oznámil v piatok ekonomický inštitút Ifo. TASR o tom informuje na základe správy agentúry DPA.

Hodnota je naďalej výrazne nad dlhodobým priemerom. „Napriek miernemu pokroku sa ešte nedosiahlo dno,“ uviedol výskumník inštitútu Ifo Klaus Wohlrabe. „Pretrvávajúci nedostatok objednávok zostáva hlavnou prekážkou zásadného oživenia hospodárstva,“ dodal.

Trendujúce články

V priemysle opäť vzrástol podiel podnikov s nedostatočným počtom objednávok, a to z 36,8 % v apríli na 38,3 % v júli. Obzvlášť silne zasiahnuté je automobilové odvetvie, kde tento podiel vzrástol z 35 % na takmer 43 %. Iná situácia je v sektore služieb, kde sa prejavil pozitívny trend. Podiel podnikov, ktoré nie sú spokojné so svojou situáciou v oblasti objednávok, klesol z 32,3 % na 29,9 %.

Viac o téme: automobilový priemysel , ekonomika , firmy , hospodárstvo , Nemecko , objednávky , priemysel , služby

Nahlásiť chybu v článku

Súvisiace články

Aktuálne správy