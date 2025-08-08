Nemecké firmy hlásia rekordný nedostatok objednávok: Priemysel a automobilky v ťažkostiach aj v lete 2025

Viac ako tretina podnikov v Nemecku sa sťažuje na chýbajúce objednávky. Po tom, čo tento podiel v apríli dosiahol 37,3 %, zostal v júli takmer nezmenený na úrovni 36,7 %, oznámil v piatok ekonomický inštitút Ifo. TASR o tom informuje na základe správy agentúry DPA.
Hodnota je naďalej výrazne nad dlhodobým priemerom. „Napriek miernemu pokroku sa ešte nedosiahlo dno,“ uviedol výskumník inštitútu Ifo Klaus Wohlrabe. „Pretrvávajúci nedostatok objednávok zostáva hlavnou prekážkou zásadného oživenia hospodárstva,“ dodal.
- Zemetrasenie na trhu s ubytovaním: Booking.com čelí gigantickej žalobe, pripojiť sa môžu aj Slováci!
- Prekvapivý výsledok tendra: Novú diaľnicu s tunelom na Kysuciach chcú postaviť výrazne lacnejšie, ako sa čakalo!
- Rusi strácajú kontrolu nad štátnou kasou: Deficit prudko rastie, opäť musia prepisovať rozpočet!
V priemysle opäť vzrástol podiel podnikov s nedostatočným počtom objednávok, a to z 36,8 % v apríli na 38,3 % v júli. Obzvlášť silne zasiahnuté je automobilové odvetvie, kde tento podiel vzrástol z 35 % na takmer 43 %. Iná situácia je v sektore služieb, kde sa prejavil pozitívny trend. Podiel podnikov, ktoré nie sú spokojné so svojou situáciou v oblasti objednávok, klesol z 32,3 % na 29,9 %.