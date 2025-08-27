Nazrite do nového závodu na Orave: Prácu nájdu stovky ľudí, čakajú ich nadpriemerné platy! (foto)

Na Orave vyrástla nová výrobná hala spoločnosti Hoval, ktorá prináša stovky pracovných miest. Zamestnanci sa môžu tešiť na nadpriemerné mzdy. Ako to v novom závode, ktorý prišiel otvoriť aj premiér Robert Fico, vyzerá, si môžete pozrieť v pripravenej galérii.
Nový závod spoločnosti Hoval, v ktorom sa budú vyrábať tepelné čerpadlá, postupne do roku 2030 prinesie 250 nových pracovných miest. Objem investície pri výstavbe nového závodu bol približne vo výške 60 miliónov eur.
Vláda na začiatku investície schválila spoločnosti daňovú úľavu vo výške 8 miliónov eur. Cieľom lichtenštajnskej spoločnosti je na Orave vyrábať až 32 000 tepelných čerpadiel ročne.
Ministerka hospodárstva Denisa Saková (Hlas-SD) spresnila, že spoločnosť sa daňovou úľavou zaviazala tým, že vybudovala závod na výrobu produkcie tepelných čerpadiel a vytvorí aj dostatočný počet pracovných miest. „Priemerná mzda vychádza na jedného zamestnanca približne 2600 eur, čo v podstate v tomto regióne je skoro dvojnásobok priemernej mzdy, ktorú tu ľudia zarábajú,“ doplnila.
V závode spoločnosti sú inštalované najmodernejšie technológie, ktoré zefektívňujú a zrýchľujú prácu, ale aj technológie, ktoré pomáhajú ľuďom. „Teraz naberáme mesačne približne päť až desať zamestnancov. Nie sú to nárazové nábory ľudí, takže očakávame pozvoľný rast,“ podotkol riaditeľ závodu Tomáš Horňák.
Doplnil, že rozvíjajú spoluprácu so strednými a vysokými školami, lebo potrebujú ľudí, ktorí budú vedieť tepelné čerpadlá nielen vyrábať, ale ich aj inštalovať a poskytovať servis. „Chceme otvoriť nielen duálne vzdelávanie, ale uvažujeme nad otvorením odboru špeciálne pre klimatizačnú techniku,“ dodal Horňák.
Starosta obce Istebné Martin Kováčik priblížil, že pre obec a pre celý región dolnej Oravy to znamená veľký prínos v oblasti nezamestnanosti. „Spoločnosť dokáže zamestnať nielen pracovnú silu, ale aj vývojárov vyššieho manažmentu, výskumných technológií a podobných, takže vlastne v tejto firme si nájdu zamestnanie všetci obyvatelia a všetci tí, ktorí žijú v tejto oblasti,“ doplnil Kováčik.