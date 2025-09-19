Nálada vo francúzskom priemysle v septembri klesla na najnižšiu úroveň od roku 2013

Foto: unsplash.com/Ümit Yıldırım
Foto: unsplash.com/Ümit Yıldırım
autor logo


TASR

Nálada vo francúzskom výrobnom sektore sa tento mesiac zhoršila a vzdialila sa od dlhodobého priemeru. Vývoj vo výrobe výrazne ovplyvnilo najmä hodnotenie predchádzajúcej produkcie. Údaje francúzskeho štatistického úradu zverejnil portál tradingeconomics.

Index dôvery vo francúzskom výrobnom sektore dosiahol v septembri 96 bodov oproti nahor revidovanej hodnote z augusta 97 bodov. Údaje potvrdili odhady analytikov, znamená to však, že index sa opätovne vzdialil od dlhodobého priemeru, ktorý predstavuje hodnota 100 bodov.

Mohlo by vás zaujímať:
Reklama
Trendujúce články

Celkovú náladu vo výrobe výrazne ovplyvnilo hodnotenie predchádzajúcej produkcie, kde čiastkový index klesol z -1 bodu na -8 bodov. V prípade, že sa nezapočíta pandemické obdobie, je to najnižšia hodnota tohto indexu od roku 2013. Okrem toho klesol aj čiastkový index nových objednávok. Dosiahol -23 bodov, zatiaľ čo za august predstavoval -20 bodov.

Viac o téme: analytici , ekonomika , Európa , Francúzsko , objednávky , priemysel , štatistiky , výroba , výrobný sektor

Nahlásiť chybu v článku

Súvisiace články

Aktuálne správy