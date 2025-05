Nálada v nemeckom automobilovom priemysle sa v máji mierne zhoršila

Nemecká vlajka. Foto: pixabay.com/analogicus

Nálada v nemeckom automobilovom priemysle sa mierne zhoršila, aj napriek zlepšeniu situácie v oblasti objednávok.Informuje správa agentúry DPA, ktorá v pondelok zverejnila výsledky prieskumu ekonomického inštitútu Ifo.

Index podnikateľskej klímy pre automobilové odvetvie podľa údajov Ifo v apríli klesol o 0,2 percentuálneho bodu na -30,7 bodu. Podniky hodnotili svoju súčasnú situáciu pozitívnejšie, zatiaľ čo očakávania do najbližších mesiacov sa oproti marcu zhoršili. Začiatkom apríla vstúpili v USA do platnosti 25-percentné clá na dovoz automobilov a automobilových komponentov. To „prakticky už v zárodku zastavilo prvotný pozitívny vývoj podnikania, najmä na európskom trhu“, uviedla Anita Wölflová, expertka Ifo pre automobilový priemysel.

Zvýšený dopyt z eurozóny viedol k zlepšeniu stavu nevybavených objednávok. Svoju konkurenčnú pozíciu na trhoch mimo Európskej únie (EÚ) hodnotili spoločnosti ako horšiu v porovnaní s predchádzajúcimi dvomi štvrťrokmi. Počet pracovných miest opäť klesol, hoci výrazne pomalším tempom ako v predchádzajúcom mesiaci.

Spojené štáty sú pre nemecký automobilový priemysel jedným z najdôležitejších obchodných partnerov. Podľa údajov Spolkového štatistického úradu USA vlani zodpovedali za 13,1 % celkového vývozu nemeckého automobilového odvetvia. V roku 2024 sa v Severnej Amerike predalo takmer každé tretie vozidlo značky Porsche a každé šieste vozidlo značky BMW, zatiaľ čo podiel značiek Volkswagen, Audi a Mercedes-Benz sa pohyboval v rozpätí 12 až 15 %.