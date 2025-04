Nákaza SLAK nespôsobí výpadok potravín na Slovensku, uviedol Takáč

Na snímke sprava minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka (MPRV) SR Richard Takáč (Smer-SD) a štátny tajomník (MPRV) Vladimír Vnuk počas tlačovej konferencie na tému Ako je to s priamymi platbami pre poľnohospodárov vo štvrtok 7. decembra 2023 v Bratislave. FOTO TASR - Jakub Kotian

Nákaza slintačky a krívačky (SLAK) nespôsobí zatiaľ na Slovensku výpadky komodít, ako mlieko a mäso, a nepredpokladá sa ani výraznejší vplyv na ceny. Zasiahnutí drobnochovatelia by mali byť finančne kompenzovaní už budúci týždeň, u veľkochovateľov je najprv potrebná analýza celkových škôd. Uviedol to v sobotu minister pôdohospodárstva Richard Takáč (Smer-SD) v relácii STVR Sobotné dialógy.

Dôvodom je podľa šéfa rezortu pôdohospodárstva fakt, že Slovensko dlhodobo čelí problému nízkej potravinovej sebestačnosti, ktorá je však v tomto prípade pre domáci trh istou výhodou. „To, že máme tu potravinovú sebestačnosť nízku, tak v zásade tie obchodné reťazce dovážajú gro zo zahraničia,“ vysvetlil minister s tým, že práve preto nebude slovenský trh výraznejšie zasiahnutý.

Chovatelia dobytka, ktorých ovplyvnila nákaza slintačky a krívačky, budú podľa slov ministra odškodnení z európskych a národných zdrojov. Dotknutí drobnochovatelia by mali dostať finančné prostriedky už budúci týždeň, veľkochovatelia by mali byť odškodnení po zistení presnej výšky škôd spôsobených nákazou zvierat. Minister zopakoval, že šéf veterinárov Martin Chudý má jeho plnú dôveru. Poslanec Národnej rady SR Ivan Štefunko (Progresívne Slovensko) v relácii uviedol, že opozičné hnutie priamo neiniciovalo odvolanie Chudého z funkcie za nezvládnutie situácie so slintačkou a krívačkou, upozornil však, že Slovensko začalo reagovať neskoro.

Takáč sa ďalej vyjadril na tému zavádzania ciel zo strany USA

Minister apeluje na využitie diplomatických riešení vzniknutej situácie, pričom v súčasnosti vidí priestor na rokovanie s americkou administratívou. Cyklus zavádzania protiopatrení podľa neho nie je riešením. Štefunko zdôraznil potrebu jednoty Európskej únie v prípade presadzovania postoja proti zavádzaniu Trumpových ciel, s čím súhlasil aj minister Takáč.

„Súhlasím s pánom Štefunkom, že tu musí byť spoločný postoj všetkých predstaviteľov Európskej únie. Jednotný, silný, nemôže tu niekto začať robiť nejaké individuálne kroky,“ vyjadril sa šéf rezortu pôdohospodárstva. Politici sa na druhej strane nezhodli v názore na sankcie uvalené na Rusko za agresiu na Ukrajine. Kým Štefunko presadzuje ich kontinuitu, Takáč apeluje na ich zrušenie. Sankcie podľa neho totiž spôsobujú ekonomické škody európskym obyvateľom.