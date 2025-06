Najžiadanejší absolventi vysokých škôl v roku 2025: Ktoré odbory a univerzity vedú?

Foto: freepik.com/freepik, generované AI

Z pohľadu vyštudovaného odboru sú najžiadanejší absolventi strojárstva. Na druhom mieste je oblasť stavebníctva a tretiu priečku tvoria informatické technológie. Najmenší záujem zo strany zamestnávateľov bol o absolventov športového zamerania. Vyplýva to z analýzy spoločnosti Alma Career, ktorá prevádzkuje pracovný portál Profesia.sk, pričom sa realizovala na vzorke 18.500 životopisov absolventov vysokých škôl.

„Minulý rok zverejnili zamestnávatelia na portáli Profesia.sk 8800 pracovných ponúk, ktoré boli vhodné pre absolventov a absolventky vysokých škôl. Najčastejšie boli z farmaceutického priemyslu, zdravotníctva, IT, ekonomiky, elektrotechniky a energetiky. Pre porovnanie, v roku 2022 bolo najviac ponúk pre absolventov z IT sektora,“ uviedla spoločnosť.

Absolventi informatiky boli dlhodobo najžiadanejší, vlani však boli až na treťom mieste. Menšia aktivita firiem v otváraní ich životopisov môže podľa spoločnosti súvisieť so zvýšeným záujmom zo strany uchádzačov na trhu práce. Zatiaľ čo v rokoch 2021 a 2022 reagovalo na jednu ponuku z IT sektora na pracovnom portáli v priemere päť ľudí, tak vlani to bolo 15.

Medzi vysokými školami na Slovensku vedie Slovenská technická univerzita (STU) v Bratislave, druhá je Ekonomická univerzita v Bratislave (EUBA) a tretie miesto obsadila Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre. Najväčší pokles zaznamenala Technická univerzita v Košiciach, pričom atraktivita jej absolventov sa znížila zo štvrtého miesta na ôsme.

„Fakulta hospodárskej informatiky EUBA, ktorá mala najatraktívnejších absolventov v predchádzajúcej analýze, je tentoraz až siedma. O štyri priečky vyššie stúpla Materiálovotechnologická fakulta STU v Bratislave, ktorá sa v najnovšom rebríčku môže chváliť najžiadanejšími absolventmi a absolventkami,“ priblížila spoločnosť.

Druhé miesto v rebríčku fakúlt podľa záujmu firiem o absolventov si udržala Fakulta elektrotechniky a informatiky STU. Posun nenastal ani na treťom mieste, ktoré obsadili absolventi Strojníckej fakulty Žilinskej univerzity. Najvýraznejšie sa medziročne posunula Fakulta architektúry a dizajnu STU, ktorá si polepšila až o 33 miest a zo 69. miesta skončila na 36. priečke.