Megainvestícia do baterkárne napreduje: Slovensko bude svetovou jednotkou, avizuje Fico! (foto)

Premiér Robert Fico prijal predstaviteľov spoločnosti Gotion InoBat Batteries. Foto: TASR
Premiér Robert Fico prijal predstaviteľov spoločnosti Gotion InoBat Batteries. Foto: TASR
Redakcia

Miliardová investícia do výroby batérií pri Šuranoch postupne napreduje. Ako informuje spoločnosť GIB EnergyX Slovakia, získala už aj prvé stavebné povolenie. So zástupcami čínskeho investora sa v utorok stretol aj premiér Robert Fico. Ten avizuje, že po začatí výroby batérií v Šuranoch bude Slovensko nielen najväčším výrobcom áut na jedného občana, ale rovnaký parameter dosiahneme aj pri výrobe batérií pre elektromobilitu.

Spoločnosť GIB EnergyX Slovakia (GIB) po nedávnom prevzatí pozemkov o výmere 93,88 hektára v lokalite budúceho strategického parku a po začatí prípravných prác na týchto pozemkoch informuje, že jej Regionálny úrad pre územné plánovanie a výstavbu Nitra vydal aj stavebné povolenie na stavbu „Šurany Industrial Park – GIGAFACTORY PROJECT KAMZIK Phase 1.1“.

Povolenie zahŕňa výstavbu hlavných výrobných hál, skladov, vrátnic, ako aj viacerých inžinierskych objektov, vrátane vonkajších elektrických rozvodov, trafostaníc a dočasných stavieb potrebných pre zariadenie staveniska a jeho pripojenie na infraštruktúru.

Všetky práce budú podľa spoločnosti realizované v súlade s podmienkami určenými dotknutými orgánmi v záväzných stanoviskách. Zároveň dodáva, že navrhovaná činnosť, pri dodržaní všetkých technických, bezpečnostných a organizačných opatrení, nepredstavuje významné riziko pre životné prostredie ani zdravie obyvateľov.

Fotografie zo stretnutia premiéra Roberta Fica a zástupcov investora do baterkárne si môžete pozrieť v galérii:

baterkáreň Šurany
Premiér Robert Fico prijal predstaviteľov spoločnosti Gotion InoBat Batteries. Foto: TASR

Vydané stavebné povolenie umožňuje spoločnosti GIB vybudovať výrobné objekty určené na prototypovú výrobu v rozsahu do 1 GWh, slúžiacu na validáciu batériových technológií a výrobného procesu. „Sériová výroba v plnom plánovanom rozsahu 20 GWh, ako aj výstavba ďalších výrobných kapacít, bude možná až po schválení dokumentácie v rámci tzv. veľkej EIA, ktorá sa aktuálne posudzuje v samostatnom povoľovacom procese,“ upozorňuje spoločnosť.

Tento postup je podľa zverejneného stanoviska plne v súlade s legislatívou a predstavuje štandardný fázový prístup k výstavbe rozsiahlej investície s ohľadom na environmentálne aj technologické požiadavky.

Predstaviteľov čínskej firmy Gotion, ktorá sa podieľa na tejto megainvestícii, prijal v utorok na Úrade vlády SR aj premiér Robert Fico. Slovenská vláda podľa jeho slov naďalej podporuje miliardovú investíciu čínskej spoločnosti Gotion do výroby batérií na Slovensku a považuje ju za strategickú nielen pre nitriansky región, ale aj pre celé Slovensko a Európu.

„Vláda SR si splnila všetky míľniky, ktoré jej vyplývajú z podpísanej zmluvy a pozorne sleduje začiatok stavebných prác. Za dôležitú považujeme aj angažovanosť nemeckej automobilky VW v čínskej spoločnosti Gotion a prepojenie ich produkcie,“ dodal premiér.

Po začatí výroby batérií v Šuranoch bude pritom Slovensko podľa jeho slov nielen najväčším výrobcom áut na jedného občana, ale rovnaký parameter dosiahneme aj pri výrobe batérií pre elektromobilitu. „Investície tohto druhu, pokiaľ ide o ich objem a vysokú pridanú hodnotu produkcie, sú životne dôležité pre slovenský hospodársky rast a zamestnanosť,“ uzavrel na sociálnej sieti premiér Fico.

