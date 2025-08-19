Megainvestícia do baterkárne napreduje: Slovensko bude svetovou jednotkou, avizuje Fico! (foto)

Miliardová investícia do výroby batérií pri Šuranoch postupne napreduje. Ako informuje spoločnosť GIB EnergyX Slovakia, získala už aj prvé stavebné povolenie. So zástupcami čínskeho investora sa v utorok stretol aj premiér Robert Fico. Ten avizuje, že po začatí výroby batérií v Šuranoch bude Slovensko nielen najväčším výrobcom áut na jedného občana, ale rovnaký parameter dosiahneme aj pri výrobe batérií pre elektromobilitu.
Spoločnosť GIB EnergyX Slovakia (GIB) po nedávnom prevzatí pozemkov o výmere 93,88 hektára v lokalite budúceho strategického parku a po začatí prípravných prác na týchto pozemkoch informuje, že jej Regionálny úrad pre územné plánovanie a výstavbu Nitra vydal aj stavebné povolenie na stavbu „Šurany Industrial Park – GIGAFACTORY PROJECT KAMZIK Phase 1.1“.
Povolenie zahŕňa výstavbu hlavných výrobných hál, skladov, vrátnic, ako aj viacerých inžinierskych objektov, vrátane vonkajších elektrických rozvodov, trafostaníc a dočasných stavieb potrebných pre zariadenie staveniska a jeho pripojenie na infraštruktúru.
Všetky práce budú podľa spoločnosti realizované v súlade s podmienkami určenými dotknutými orgánmi v záväzných stanoviskách. Zároveň dodáva, že navrhovaná činnosť, pri dodržaní všetkých technických, bezpečnostných a organizačných opatrení, nepredstavuje významné riziko pre životné prostredie ani zdravie obyvateľov.
Fotografie zo stretnutia premiéra Roberta Fica a zástupcov investora do baterkárne si môžete pozrieť v galérii:
Vydané stavebné povolenie umožňuje spoločnosti GIB vybudovať výrobné objekty určené na prototypovú výrobu v rozsahu do 1 GWh, slúžiacu na validáciu batériových technológií a výrobného procesu. „Sériová výroba v plnom plánovanom rozsahu 20 GWh, ako aj výstavba ďalších výrobných kapacít, bude možná až po schválení dokumentácie v rámci tzv. veľkej EIA, ktorá sa aktuálne posudzuje v samostatnom povoľovacom procese,“ upozorňuje spoločnosť.
Tento postup je podľa zverejneného stanoviska plne v súlade s legislatívou a predstavuje štandardný fázový prístup k výstavbe rozsiahlej investície s ohľadom na environmentálne aj technologické požiadavky.
Je výstavba baterkárne pri Šuranoch správny krok?
Predstaviteľov čínskej firmy Gotion, ktorá sa podieľa na tejto megainvestícii, prijal v utorok na Úrade vlády SR aj premiér Robert Fico. Slovenská vláda podľa jeho slov naďalej podporuje miliardovú investíciu čínskej spoločnosti Gotion do výroby batérií na Slovensku a považuje ju za strategickú nielen pre nitriansky región, ale aj pre celé Slovensko a Európu.
„Vláda SR si splnila všetky míľniky, ktoré jej vyplývajú z podpísanej zmluvy a pozorne sleduje začiatok stavebných prác. Za dôležitú považujeme aj angažovanosť nemeckej automobilky VW v čínskej spoločnosti Gotion a prepojenie ich produkcie,“ dodal premiér.
- Štát prispieva na internet pre 48-tisíc znevýhodnených študentov: Pozrite si podmienky a výšku príspevku
- Trumpove clá menia globálny obchod: Čínske firmy dobýjajú trhy v Ázii, Afrike a Latinskej Amerike
- Prvá batériová gigafabrika na Slovensku: Fico rokoval s Gotion InoBat o tisícoch pracovných miest
Po začatí výroby batérií v Šuranoch bude pritom Slovensko podľa jeho slov nielen najväčším výrobcom áut na jedného občana, ale rovnaký parameter dosiahneme aj pri výrobe batérií pre elektromobilitu. „Investície tohto druhu, pokiaľ ide o ich objem a vysokú pridanú hodnotu produkcie, sú životne dôležité pre slovenský hospodársky rast a zamestnanosť,“ uzavrel na sociálnej sieti premiér Fico.