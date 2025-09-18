Mars investuje miliardu eur do výroby v EÚ: Nové pracovné miesta a udržateľnosť v pláne

Americká spoločnosť Mars, výrobca cukríkov M&M’s a Skittles, vo štvrtok oznámila, že do konca roka 2026 investuje 1 miliardu eur do svojich prevádzok v Európskej únii (EÚ). Cieľom je posilniť výrobu, udržateľnosť a inovačný proces v regióne. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters.

Nová investícia nadväzuje na viac ako 1,5 miliardy eur, ktoré výrobca cukríkov investoval do výroby v EÚ v uplynulých piatich rokoch.

Spoločnosť Mars prevádzkuje 24 tovární v desiatich krajinách Únie, ktoré zamestnávajú 25.000 ľudí.

