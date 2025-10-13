LG Electronics zasiahli americké clá: Prevádzkový zisk klesol, tržby však ostávajú historicky vysoké

Juhokórejská spoločnosť LG Electronics zverejnila za 3. štvrťrok tohto roka pokles prevádzkového zisku o takmer desatinu. Ako dôvod uviedla dôsledky zavedenia dovozných ciel zo strany USA. Informovala o tom agentúra Sinchua.
Firma LG Electronics v rámci predbežných údajov oznámila, že za obdobie od júla do konca septembra dosiahla prevádzkový zisk 688,9 miliardy wonov (419,08 milióna eur). V porovnaní s rovnakým obdobím minulého roka to znamená pokles o 8,4 %.
Ako uviedla spoločnosť, vývoj zisku ovplyvnili negatívne externé faktory, najmä v dôsledku výrazného zvýšenia dovozných ciel americkým prezidentom Donaldom Trumpom. Na druhej strane, výsledok bol v porovnaní s nedávnymi odhadmi trhov lepší o viac než 10 %.
Predbežné tržby klesli o 1,4 % na 21,88 bilióna wonov. Napriek tomu sú však druhé najvyššie za 3. kvartál v histórii spoločnosti.