Kyberútok v Jaguar Land Rover: Zamestnanci v Nitre môžu získať 80 % mzdy vďaka kurzarbeitu

Zamestnanci, ktorí musia zostať z dôvodu kyberútoku v automobilke Jaguar Land Rover v Nitre doma, môžu využiť schému kurzarbeit. V rámci nej je možné preplatiť pracovníkom 80 % mzdy. V piatok o tom informoval minister práce, sociálnych vecí a rodiny Erik Tomáš (Hlas-SD).

„Predstavitelia Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny sú v kontakte s vedením automobilky Jaguar Land Rover v Nitre pre situáciu spôsobenú hekerským útokom. Ak pre prekážku na strane zamestnávateľa musia zamestnanci zostať doma, je možné využiť schému kurzarbeit, v rámci ktorej vieme počas tohto obdobia preplatiť týmto zamestnancom 80 % mzdy. Uhrádza sa to zo špeciálneho fondu Sociálnej poisťovne, do ktorého si počas roka prispievajú zamestnávatelia,“ uviedol Tomáš.

Spresnil, že ak si automobilka podá žiadosť, tak komisia zložená zo zástupcov ústredia práce, ministerstva hospodárstva a ministerstva financií posúdi, či je možné aj v tomto prípade schému kurzarbeitu pre skrátenú prácu uplatniť. Rovnaký prístup bude zvolený aj v prípade subdodávateľov. Šéf rezortu práce zároveň pripomenul, že koncom mája vláda schválila novelu zákona o schéme kurzarbeitu, v rámci ktorej sa rozšírila definícia aj o vonkajšie faktory, ktoré môžu spôsobiť prekážku na strane zamestnávateľa. Ide najmä o nepredvídateľné hospodárske dôvody, ako je napríklad výpadok exportu, objemu výroby alebo odbytu.

Výrobu v automobilke narušil rozsiahly kybernetický útok pred vyše dvomi týždňami, keď firma musela vypnúť svoje systémy, aby minimalizovala rozsah škôd. V utorok (16. 9.) informovalo vedenie automobilky zamestnancov, dodávateľov a partnerov, že aktuálne prerušenie výroby bolo predĺžené do stredy 24. septembra.

