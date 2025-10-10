Kvíz pre fajnšmekrov: Spoznáte auto len podľa jedného detailu? Otestujte sa! (kvíz)

Každý pozná logá na kapote alebo názvy modelov na kufri, no pravá identita značky sa často skrýva v detailoch, ktoré formovali jej históriu a charakter. Je to mozaika zložená z úderných sloganov, ktoré definujú filozofiu, z dizajnových prvkov, ktoré sa stali nezameniteľným podpisom, a z emblémov, za ktorými sa skrývajú fascinujúce príbehy o hrdinstve, inováciách či osobnej vášni zakladateľov.

Tento kvíz vás prevedie svetom, kde „Das Auto“ nebolo len marketingovou frázou, ale vyhlásením dominancie, kde „Simply Clever“ nie je len slogan, ale prísľub zakomponovaný do každého praktického riešenia, a kde štyri kruhy nie sú len symbolom, ale pripomienkou silného spojenectva, ktoré zmenilo dejiny automobilizmu. Dokážete rozpoznať celú značku len z jedného malého dielu tejto skladačky? Otestujte svoje znalosti, vyzvite svojich priateľov a ukážte, že váš pohľad na autá siaha hlbšie ako len na povrch karosérie. Poďme na to!

Ktorá automobilka je známa svojim sloganom "Simply Clever", ktorý odráža jej zameranie na praktické a premyslené riešenia v autách, ako je dáždnik vo dverách alebo škrabka na ľad vo viečku nádrže?
Škoda
Seat
Dacia

Správna odpoveď!

Nesprávna odpoveď!

Na obrázku je logo so vzpínajúcim sa koňom ("Cavallino Rampante"). Tento symbol pôvodne patril talianskemu stíhaciemu pilotovi z 1. svetovej vojny, Francescovi Baraccovi. Ktorá legendárna značka ho používa?
Ferrari
Porsche
Maserati

Správna odpoveď!

Nesprávna odpoveď!

Denné svietenie v tvare ležiaceho písmena "T" na obrázku je známe ako "Thorovo kladivo" (Thor's Hammer). Tento prvok odkazuje na severskú mytológiu a švédsky pôvod značky. O ktorú automobilku ide?
Volvo
Saab
Polestar

Správna odpoveď!

Nesprávna odpoveď!

Slogan "Vorsprung durch Technik", v preklade "Náskok vďaka technike", je už 50 rokov synonymom pre ktorú nemeckú prémiovú značku?
Audi
BMW
Mercedes-Benz

Správna odpoveď!

Nesprávna odpoveď!

Logo zúriaceho býka je priamo spojené so zakladateľom značky, Ferrucciom, ktorý sa narodil v znamení Býka a bol veľkým fanúšikom býčích zápasov. O ktorú značku ide?
Lamborghini
McLaren
Bugatti

Správna odpoveď!

Nesprávna odpoveď!

Tento krátky, úderný a sebavedomý slogan, ktorý v preklade znamená jednoducho "To auto", používala istá nemecká automobilka v rokoch 2007 až 2015. O ktorú značku ide?
Volkswagen
Opel
Peugeot

Správna odpoveď!

Nesprávna odpoveď!

Na obrázku je detail prednej masky so siedmimi vertikálnymi otvormi. Tento dizajn je chránenou ochrannou známkou a jeho pôvod siaha až k vojenským vozidlám z 2. svetovej vojny, ktoré mali pôvodne deväť otvorov. Ktorá značka je týmto prvkom preslávená?
Jeep
Land Rover
Hummer

Správna odpoveď!

Nesprávna odpoveď!

Ktorá luxusná značka si osvojila slogan "The Best or Nothing", ktorý bol osobným mottom jej zakladateľa?
Mercedes-Benz
Bentley
Maybach

Správna odpoveď!

Nesprávna odpoveď!

Štyri prepletené kruhy v logu na obrázku nesymbolizujú olympijské hry, ale spojenie štyroch nemeckých automobiliek (Audi, DKW, Horch a Wanderer) do jedného celku s názvom Auto Union v roku 1932. Ktorá značka dnes toto logo hrdo nosí?
Audi
Subaru
Seat

Správna odpoveď!

Nesprávna odpoveď!

Dvojitá predná maska na obrázku, pripomínajúca obličky ("kidney grille"), je poznávacím znakom tejto nemeckej značky už od roku 1933. Hoci sa jej veľkosť a tvar v priebehu desaťročí dramaticky menili, základný koncept zostáva. O ktorú značku ide?
BMW
Bugatti
Kia

Správna odpoveď!

Nesprávna odpoveď!

Slogan "The Power of Dreams" bol inšpirovaný výrokom zakladateľa a definuje filozofiu tejto japonskej značky. O ktorú značku ide?
Honda
Toyota
Nissan

Správna odpoveď!

Nesprávna odpoveď!

Na obrázku je detail prednej masky v tvare trojuholníkového štítu, známej ako "Scudetto" (malý štít). Tento dizajnový prvok je taký dôležitý, že si často vyžaduje asymetrické umiestnenie poznávacej značky. Ktorá talianska značka je ňou preslávená?
Alfa Romeo
Fiat
Lancia

Správna odpoveď!

Nesprávna odpoveď!

Ktorá americká značka prijala slogan "Go Further" po úspešnom prekonaní finančných ťažkostí, aby signalizovala svoj záväzok neustáleho zlepšovania a varovala pred samoľúbosťou?
Ford
Chevrolet
Dodge

Správna odpoveď!

Nesprávna odpoveď!

Ikonická soška na kapote na obrázku, známa ako "Spirit of Ecstasy", bola inšpirovaná sochárom Charlesom Sykesom a jeho múzou Eleanor Thornton. Ktorá automobilka je symbolom vrcholného luxusu?
Rolls-Royce
Cadillac
Lincoln

Správna odpoveď!

Nesprávna odpoveď!

Logo na obrázku, tri červené kosoštvorce, vzniklo spojením dvoch rodinných erbov zakladateľa Yatara Iwasakiho. Samotný názov značky v japončine znamená "tri vodné gaštany" (tvar kosoštvorca). O ktorú značku ide?
Mitsubishi
Mazda
Isuzu

Správna odpoveď!

Nesprávna odpoveď!

Taliansky slogan "La Meccanica delle Emozioni" (Mechanika emócií) dokonale vystihuje zameranie tejto značky na vášeň, temperament a radosť z jazdy. O ktorú značku ide?
Alfa Romeo
Maserati
Ferrari

Správna odpoveď!

Nesprávna odpoveď!

Logo na obrázku, známe ako dvojitý šíp ("double chevron"), má technický pôvod. Zakladateľ kúpil v Poľsku patent na ozubené kolesá so šípovým ozubením, ktorých tvar sa stal základom loga jeho firmy. O ktorú francúzsku značku ide?
Citroën
Peugeot
Renault

Správna odpoveď!

Nesprávna odpoveď!

Ktorá japonská značka použila detský výraz pre pohyb, "Zoom-Zoom", aby evokovala radosť a vzrušenie z dynamickej jazdy, ktorá je zakorenená v jej DNA?
Mazda
Subaru
Suzuki

Správna odpoveď!

Nesprávna odpoveď!

Sebavedomý slogan "There is no substitute" (Neexistuje žiadna náhrada) používa značka, ktorá je synonymom pre nekompromisné športové autá a pretekárske úspechy. O ktorú značku ide?
Porsche
Aston Martin
Jaguar

Správna odpoveď!

Nesprávna odpoveď!

