Kritizovaný nákup bojových vrtuľníkov Viper je o krok bližšie k realite: Americká vláda schválila ich predaj Slovensku!

Hoci z ministerstva obrany stále neodznelo, či ponuku na americké bojové vrtuľníky AH-1Z Viper Slovensko využije, v celom procese nastal posun. Americké ministerstvo zahraničných vecí totiž schválilo predaj 12 kusov týchto helikoptér Slovensku.

Otázka nákupu nových bojových vrtuľníkov AH-1Z Viper bola aj jednou z tém vlaňajšej predvolebnej kampane. Kým totiž predchádzajúca vláda požiadala v lete americkú stranu o predloženie oficiálnej cenovej ponuky, predstavitelia najmä teraz vládneho Smeru tento nákup spochybňovali.

Či Slovensko ponuku využije, zatiaľ jednoznačne nepovedal ani aktuálny minister obrany Robert Kaliňák. Ten ešte začiatkom tohto roka pritom tvrdil, že zdroje, ktoré by sme mali na tieto stroje vynaložiť, by radšej využil na nákup inej techniky, ak to bude možné. Ministerstva obrany sme sa na aktuálny stav v rozhodovaní o tomto konkrétnom nákupe opýtali, odpoveď sme zatiaľ nedostali.

Američania schválili predaj 12 vrtuľníkov

V celom procese však aktuálne nastáva určitý posun. Americká vláda totiž oficiálne schválila predaj 12 kusov bojových vrtuľníkov Viper aj s vybavením Slovensku. Informovala o tom v stredu prostredníctvom tlačovej správy.

„Ministerstvo zahraničných vecí prijalo rozhodnutie, ktorým schvaľuje možný zahraničný vojenský predaj vláde Slovenska útočných vrtuľníkov AH-1Z a súvisiaceho vybavenia a služieb za odhadovanú cenu 600 miliónov dolárov,“ píše sa v správe s tým, že americká Agentúra pre obrannú bezpečnostnú spoluprácu v stredu vydala požadované osvedčenie, ktorým kongresu oznámila tento možný predaj.

Čo by malo byť súčasťou nákupu?

– 12 útočných vrtuľníkov AH-1Z

– 26 motorov T-700 GE 401C (24 nainštalovaných, 2 náhradné)

– 1680 pokročilých presných systémov útočných zbraní (APKWS), WGU-59/B

– 14 vstavaných globálnych systémov určovania polohy (GPS)/inerciálnych navigačných systémov (INS) (EGI) Honeywell (12 nainštalovaných, 2 náhradné)

– ďalšie podporné a testovacie vybavenie, munícia, náhradné diely, komunikačné zariadenia

Navrhovaný predaj pritom podľa americkej vlády podporí ciele zahraničnej politiky a národnej bezpečnosti Spojených štátov tým, že pomôže zlepšiť bezpečnosť spojenca NATO, teda Slovenska. „Navrhovaný predaj zlepší schopnosť Slovenska čeliť súčasným a budúcim hrozbám poskytnutím vrtuľníkov letectvu Ozbrojených síl Slovenskej republiky na zabezpečenie potrieb národnej obrany. Slovensko nebude mať problém absorbovať túto techniku do svojich ozbrojených síl,“ uvádza americké ministerstvo zahraničných vecí.

Hlavnými dodávateľmi strojov a vybavenia pritom podľa americkej vlády majú byť spoločnosti Bell Textron a General Electric Company. Realizácia nákupu by si pritom podľa materiálu z dôvodu programových a technických previerok, školení a podpory a údržby vyžadovala dočasnú účasť amerických predstaviteľov na Slovensku a Slovákov v USA po dobu dvoch rokov.

Má ísť o výraznú zľavu

Celková suma 600 miliónov dolárov, o ktorej informuje americká vláda, je pritom maximálnou sumou pri plnej schválenej konfigurácii. Ako však dodáva ministerstvo spravodlivosti, skutočná cena môže byť nižšia v závislosti od definitívnej dohody.

Ministerstvo obrany SR v lete minulého roka predložilo americkej vláde žiadosť o cenovú ponuku na dodanie 12 bojových vrtuľníkov AH-1Z Viper spolu s podrobnou špecifikáciou požiadaviek na túto techniku, príslušenstvo, rakety AGM-114 Hellfire II, počiatočnú logistickú podporu, výcvik pilotov a technikov. Má ísť o ponuku s výraznou zľavou ako náhradu za stíhačky MiG-29, ktoré SR darovala Ukrajine. Vtedy sa uvádzalo, že Slovensko by malo za tento balík v hodnote vyše miliardy amerických dolárov zaplatiť 340 miliónov dolárov.

Ozbrojené sily SR sa napriek častému spochybňovaniu nákupu v predvolebnej diskusii k ponuke vyjadrili jednoznačne pozitívne. Nákupu sa vlani v októbri zastal aj samotný náčelník generálneho štábu Daniel Zmeko. „Tieto vrtuľníky majú nezastupiteľný význam pre obranu Slovenska vrátane ich munície,“ citovala ho vtedy agentúra TASR.