Košické oceliarne budú aj v japonských rukách: Trump dal celej megatransakcii zelenú!

Foto: gettyimages.com/Oleksii Liskonih, SITA

Americký prezident Donald Trump schválil partnerstvo americkej oceliarskej spoločnosti U.S. Steel s japonským konkurentom Nippon Steel. Riziko pre národnú bezpečnosť možno zmierniť splnením podmienok stanovených vládou USA, uviedol Trump v prezidentskom príkaze. U.S. Steel má výrobné aktivity tiež na Slovensku.

Trumpov príkaz neobsahoval podrobnosti o podmienkach dohody. Firmy v tlačovom vyhlásení uviedli, že dohoda zahŕňa nové investície za 11 miliárd USD, ktoré budú realizované do roku 2028, a záväzky v oblasti správy a riadenia. Americká vláda získa zlatú akciu v spoločnosti. Firmy však nespresnili, akú mieru kontroly zlatá akcia Spojeným štátom poskytne.

Spoločnostiam sa podľa vyhlásenia podarilo získať všetky potrebné regulačné schválenia. Partnerstvo by tak malo byť čoskoro dokončené.

Trump tento týždeň uviedol, že ako prezident bude mať úplnú kontrolu nad tým, čo U.S. Steel v rámci investície urobí. Podľa neho dohoda zachová pre Američanov podiel 51 percent.

Považujete partnerstvo amerických a japonských oceliarov za správny krok? Áno Nie Odoslať odpoveď

Spoločnosť Nippon Steel podala ponuku na prevzatie firmy U.S. Steel za takmer 15 miliárd dolárov koncom roka 2023. Transakciu však zablokoval predchádzajúci americký prezident Joe Biden z dôvodov národnej bezpečnosti.

Spoločnosť U.S. Steel bola založená v roku 1901 a má sídlo v Pensylvánii. Bývala symbolom americkej ekonomickej zdatnosti, v poslednom čase ale len ťažko drží krok so zahraničnou konkurenciou. Firma vlastní okrem iného košické železiarne U.S. Steel Košice, predtým Východoslovenské železiarne.