Koniec spaľovacích motorov v EÚ? Eurokomisia urýchli revíziu cieľov emisií CO2 pre autá!

Európska komisia (EK) predloží revíziu svojich cieľov v oblasti emisií CO2 pre automobily v EÚ do roku 2035 ešte do konca tohto roka namiesto pôvodného budúcoročného termínu. V piatok to podľa tlačovej agentúry Reuters naznačili zdroje z prostredia EÚ po pracovnom stretnutí predsedníčky EK Ursuly von der Leyenovej s predstaviteľmi automobilového priemyslu, informuje spravodajca TASR.
Von der Leyenová v piatok usporiadala už tretí strategický dialóg o budúcnosti európskeho automobilového priemyslu, na ktorom sa zúčastnili najvyšší predstavitelia automobiliek, sociálni partneri a ďalšie zainteresované strany. Komisia tým pokračuje vo svojom záväzku chrániť budúcnosť tohto odvetvia a zabezpečiť jeho dlhodobú konkurencieschopnosť, udržateľnosť a odolnosť pri dodržaní cieľov klimatickej neutrality.
EÚ si stanovila cieľ 100-percentného zníženia emisií CO2 z nových automobilov a dodávok do roku 2035, čo podľa viacerých predstaviteľov automobilového sektora už nie je možné. Tento cieľ sa chápe ako koniec spaľovacích motorov v nových vozidlách.
Výkonný podpredseda EK pre prosperitu a priemyselnú stratégiu Stéphane Séjourné spresnil, že revízia sa bude osobitne zaoberať dodávkami. Elektrické dodávky majú podiel na trhu iba 8,5 % všetkých nových dodávok predaných v EÚ, čo je približne polovica podielu elektromobilov.
Podľa Reuters podrobnosti nového návrhu týkajúceho sa cieľov do roku 2035 ešte nie sú jasné, ale mohol by zahŕňať palivá neutrálne z hľadiska emisií CO2 (biopalivá), ktoré by mohli naďalej poháňať spaľovacie motory, plug-in hybridy alebo zariadenia na predĺženie dojazdu áut.
Komisia chce predložiť aj návrh na zavedenie novej regulačnej kategórie pre malé elektrické vozidlá, ktoré by mohli profitovať z nižšieho daňového zaobchádzania a prispieť tým viac k splneniu cieľov v oblasti znižovania emisií CO2.
Von der Leyenová počas tohotýždňovej správy o stave Únie naznačila potrebu investovať do malých, cenovo dostupných vozidiel, čo pomôže európskemu trhu a uspokojí prudký nárast globálneho dopytu. Prezradila, že chce spoluprácu s automobilovým priemyslom na novej iniciatíve Malé cenovo dostupné autá, lebo „Európa by mala mať vlastné elektrické auto“.
Piatkový strategický dialóg o budúcnosti automobilového priemyslu je podľa tlačovej správy EK „vhodnou príležitosťou na jasné usmernenie pozície Európy v novom geopolitickom kontexte“ vrátane toho, ako môže Európa dosiahnuť vedúce postavenie v oblasti elektrických vozidiel a ako urýchliť inovácie v oblasti autonómnych a prepojených vozidiel, napríklad prostredníctvom hlbšej spolupráce európskeho priemyslu. Ďalším kľúčovým bodom dialógu je budovanie konkurencieschopnej európskej základne na výrobu batérií pre elektromobily.