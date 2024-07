Koniec čínskych áut v Rusku? Problém je obrovský, sťažujú sa ruskí predajcovia!

Foto: SITA/AP

Hoci to spočiatku mohlo vyzerať ako hladký prechod ruského automobilového trhu od západných značiek na tie čínske, veci sa v posledných týždňoch začínajú pre Rusov poriadne komplikovať. Podľa predajcov automobilov v Rusku dokonca hrozí, že sa dovoz čínskych áut úplne zastaví.

Ruský automobilový trh môže prísť o posledného veľkého zahraničného dodávateľa áut. Hrozí totiž zastavenie dovozu vozidiel a komponentov z Číny do Ruska. Uviedol to podľa webu moscowtimes.ru na minulotýždňovej tlačovej konferencii prezident Ruskej asociácie predajcov automobilov Alexej Podšekoldin. Dôvodom je podľa neho blokovanie platieb čínskymi bankami.

„Podľa môjho názoru sa našim ‚priateľom’ z Ameriky podarilo prinútiť Čínu, aby pozastavila platby. Každý má zrazu nejaký problém, je to obrovský problém,“ citoval prezidenta asociácie ruských predajcov áut web Autonews.

Ako dodal, aj keď sa podarí peniaze do Číny doručiť, ďalší pohyb je tam pozastavený a môže trvať mesiace, kým sa platba vráti a predajca to bude môcť skúsiť znova. „Peniaze zostanú visieť, alebo sa vrátia,“ hovorí. Situácia podľa neho dospela až do bodu, kedy čínski dodávatelia ponúkajú, že prídu do Moskvy a vyzdvihnú peniaze „v kufríku“. To je však podľa Podšekoldina nelegálne.

Chýbajú diely, ale aj manuály

Veľa problémov však v Rusku evidujú aj s čínskymi autami, ktoré sa tam už predali. Mnoho značiek totiž v krajine nemá sklady náhradných dielov a tak sa akýkoľvek diel musí dopraviť z Číny. To môže trvať aj 30 či 40 dní. Väčšina značiek nemá ani katalógy náhradných dielov v ruštine alebo angličtine. „Známy z veľkej moskovskej spoločnosti mi povedal, že odfotografuje súčiastku, pošle obrázok Číňanom a požiada ich, aby poslali to isté,“ cituje moscowtimes.ru Podšekoldina.

Mnohé čínske značky nemajú v Rusku ani diagnostické vybavenie. To podľa šéfa asociácie predajcov platí aj pre populárne „módne“ značky elektromobilov a hybridov ako sú LiXiang či Zeekr. Predajcovia preto často ani nevedia prečítať, akú chybu automobil ukazuje. Čínski výrobcovia sa podľa Podšekoldina boja akejkoľvek interakcie s ruskou stranou a blokujú prístup do svojich elektronických databáz. Podobné problémy ruskí predajcovia riešia aj s absentujúcimi manuálmi či technickou dokumentáciou.

Ak by sa zablokoval Rusom prístup aj k poslednému veľkému zahraničnému dodávateľovi áut, pre miestny automobilový trh by to bol už skutočne veľký problém. Po odchode svetových automobiliek z Ruska po jeho invázii na Ukrajinu totiž na ruskom trhu zostalo iba 14 značiek, z toho až 11 čínskych. Kým v prvom roku vojny sa podiel čínskych áut na ruskom trhu dostal cez 30 percent, koncom minulého roka už predstavoval až 60 percent, pripomína moscowtimes.ru.

Celkovo sa pritom aktuálne Čína podieľa až na zhruba polovici celého ruského dovozu. Podobné problémy sa tak zrejme budú prejavovať aj v iných sektoroch ekonomiky. Dôvodom je decembrové sprísnenie amerických sankcií. Čínske, ale aj turecké a saudskoarabské či kazašské banky, začali následne masívne blokovať platby z Ruska v obave zo sekundárnych sankcií.