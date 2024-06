Kongres USA rozširuje vyšetrovanie BMW pre nelegálnu spoluprácu s Čínou

Foto: pixabay.com/Adrian Maur

Horná komora amerického Kongresu rozširuje vyšetrovanie nemeckej automobilky BMW, ktorá čelí podozreniam z nezákonnej spolupráce s čínskym dodávateľom elektronických komponentov.

Ron Wyden, predseda senátneho finančného výboru minulý mesiac oznámil, že spoločnosť BMW doviezla do Spojených štátov najmenej 8000 vozidiel značky Mini Cooper so súčiastkami od čínskeho dodávateľa, ktorý sa nachádza na sankčnom zozname americkej vlády. Spolupráca s čínskou spoločnosťou Sichuan Jingweida Technology Group (JWD) mala podľa neho trvať najmenej do apríla tohto roka. V novom liste adresovanom zastúpeniu BMW v USA senátor vyzval automobilku, aby potvrdila, či si je istá, že v súčasnosti nedováža žiadne vozidlá, obsahujúce komponenty od spoločnosti JWD. Odpoveď žiada zaslať do 21. júna. Wyden chce tiež zistiť, aké kroky automobilka podnikla vo vzťahu k už dovezeným dielom od problematického dodávateľa.

Americký Kongres v máji konštatoval, že spoločnosti BMW a Volkswagen nakupovali diely od dodávateľa so sídlom v čínskom Sin-ťiangu, ktorý čelí podozreniam z využívania nútenej práce. Kongres inicioval vyšetrovania na základe zákona o prevencii nútenej práce Ujgurov z roku 2021. Cieľom legislatívy je zabrániť dovozu tovaru z čínskeho regiónu Sin-ťiang, o ktorom sa predpokladá, že ho vyrobili pomocou nútenej práce príslušníci ujgurskej menšiny. Čína obvinenia popiera.

Ilustračné foto Zdroj: pexels.com/Ingo Joseph

V reakcii na správu Kongresu BMW koncom mája oznámila, že podnikla kroky na zastavenie dovozu dotknutých produktov a zabezpečí tiež výmenu už dovezených komponentov.Čínska spoločnosť JWD sa ocitla na sankčnom zoznam americkej vlády minulý rok v decembri. Zákaz dovozu jej transformátorov a iných elektronických komponentov do USA nadobudol účinnosť v januári.