Kanadský premiér ostro kritizuje vyššie clá USA, Ottawa prisľubuje rýchlu odvetu na oceľ a hliník

Americký prezident Donald Trump v marci 2025. Foto: SITA/AP

Kanadský premiér Mark Carney odsúdil v stredu rozhodnutie Donalda Trumpa zvýšiť dovozné clá na oceľ a hliník na dvojnásobok. Zároveň prisľúbil, že Kanada v krátkom čase príde s adekvátnou odpoveďou. Napätie medzi susednými krajinami a kľúčovými obchodnými partnermi sa tak opäť výrazne zvýšilo. Informovala o tom agentúra AFP.

„Najnovšie clá na oceľ a hliník sú bezdôvodné, nezákonné, zlé pre amerických zamestnancov, pre americký priemysel a, samozrejme, aj pre priemysel Kanady,“ povedal Carney v Ottawe pre novinárov. Zároveň prisľúbil, že Kanada bude v dohľadnom čase reagovať. „Nebude to trvať dlho,“ dodal kanadský premiér.

Trumpovo rozhodnutie zdvojnásobiť dovozné clá na oceľ a hliník na 50 % vstúpilo do platnosti v stredu. Pre Kanadu je to zvlášť nepriaznivá situácia, keďže je najväčším zahraničným dodávateľom ocele a hliníka do USA. Podľa údajov z americkej vlády Kanada vlani vyviezla do Spojených štátov 5,95 milióna ton ocele a 3,15 milióna ton hliníka.