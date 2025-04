Je megainvestícia v Šuranoch v ohrození? Taraba posiela investorovi do baterkárne tvrdý odkaz!

Aktualizované Premiér SR Robert Fico a predseda predstavenstva Gotion High-tech Li Zhen v novembri 2023 počas podpisu podpisu Memoranda o porozumení medzi vládou SR a spoločnosťou Gotion InoBat Batteries (GIB) pri výstavbe továrne na batérie. Foto: SITA

Ministerstvo životného prostredia (MŽP) SR už upozornilo investora baterkárne v Šuranoch na neodbornú a nepresnú dokumentáciu a ako ďalší krok plánuje pozastavenie procesu posudzovania vplyvov na životné prostredie (EIA). Minister životného prostredia SR Tomáš Taraba (nominant SNS) zároveň vyzýva investora, aby nehazardoval s reputáciou investície a dodával včasné a korektné informácie. Uviedol vo štvrtok pre TASR rezort životného prostredia v reakcii na vyjadrenia opozičného hnutia Slovensko.

„Envirorezort zároveň vyzýva politikov opozície, aby sa pri svojich výstupoch naučili rozlišovať aspoň proces, ktorým sa povoľuje priemyselný park Šurany a samotná investícia baterkárne. Ide o dva separátne a nezávislé procesy a je zrejmé, že predstavitelia opozície, ale aj viacerí aktivisti kombinujú dva separátne procesy. Faktom je, že investor doručil 22. apríla 2025 informáciu na ministerstvo životného prostredia prvýkrát a na jej základe sa začala tzv. veľká EIA pre prevádzku baterkárne v Šuranoch,“ priblížilo MŽP SR.

Rezort zdôraznil, že túto doručenú informáciu bezodkladne vyhodnotili odborníci envirorezortu za nedostatočnú. V podkladoch predložených investorom sú podľa ministerstva zásadné nedostatky.

Envirorezort trvá na tom, že daná prevádzka vytvára predpoklad na to, že bude zaradená pod zákon o závažných priemyselných haváriách ako subjekt, ktorý plánuje narábať aj s nebezpečnými chemikáliami. „O týchto skutočnostiach boli predstavitelia investora informovaní. Ministerstvo preto podniká kroky, aby pozastavilo proces povinného hodnotenia vplyvov na životné prostredie prevádzky baterkárne v Šuranoch,“ uviedol rezort.

Predložené podklady zo strany investora podľa MŽP SR vyvolávajú oprávnené očakávania verejnosti, že tento projekt musí byť veľmi detailne sledovaný a kontrolovaný. K tejto úlohe ministerstvo podľa slov jeho predstaviteľov pristupuje zodpovedne od prvého dňa.

Opozičné hnutie Slovensko uviedlo vo štvrtok na tlačovej konferencii, že vláda zanedbala bezpečnosť pri projekte baterkárne v Šuranoch, kde sa bude manipulovať s tisíckami ton znečisťujúcich látok. Štát podľa opozičných poslancov zanedbal posúdenie rizík takéhoto veľkého projektu a nepoužil dostatočné postupy na prevenciu rizika priemyselnej havárie. Hnutie vyzvalo ministra životného prostredia, aby okrem iného zverejňoval všetky dostupné dokumenty a nevynechal žiaden z dôležitých krokov, pokiaľ ide o posudzovanie vplyvu na životné prostredie.

Investícia s čínskym pozadím

Investícia do novej baterkárne by mala byť jedna z najväčších v histórii Slovenska, a to vo výške približne 1,2 miliardy eur. Posunúť by mala automobilový priemysel na Slovensku na vyššiu úroveň a veľkou mierou prispieť k zlepšeniu jeho konkurencieschopnosti. Nie všetci ale s týmto názorom súhlasia. Investícia sa totiž v uplynulých mesiacoch stretla s ostrou kritikou miestnych obyvateľov, ale aj niektorých politikov.

Továreň na výrobu batérií do elektromobilov plánuje postaviť v Šuranoch spoločnosť Gotion InoBat Batteries (GIB). GIB je spoločným podnikom slovenskej firmy InoBat a čínskej Gotion High-Tech.