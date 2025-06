Japonský export klesol prvýkrát za 8 mesiacov: Americké clá tvrdo zasiahli automobilky

Japonská populácia rýchlo starne. Foto: SITA/AP

Export Japonska v máji klesol, prvýkrát za osem mesiacov. Vývoj exportu výrazne ovplyvnili americké clá, ktoré zasiahli najmä japonské automobilky. Navyše, Tokiu sa nepodarilo v týchto dňoch dosiahnuť obchodnú dohodu s USA, čo signalizuje pre japonskú ekonomiku ťažkosti aj v budúcom období. Informovali o tom agentúra Reuters a portál RTTNews, ktoré zverejnili údaje japonského ministerstva hospodárstva, obchodu a priemyslu.

Export Japonska klesol v máji medziročne o 1,7 % po dvojpercentnom raste v predchádzajúcom mesiaci. Výsledok bol však stále lepší, než odhadovali analytici, ktorí počítali s poklesom vývozu až o 3,8 %.

Japonský premiér Šigeru Išiba na samite štátov G7 v Kanade v utorok (17. 6.) povedal, že Tokiu sa zatiaľ nepodarilo dosiahnuť s USA komplexnú dohodu o clách. Dôvodom sú pretrvávajúce rozdielne postoje v niektorých oblastiach.

Práve americké clá výrazne ovplyvnili vývoj exportu za minulý mesiac, aj keď čiastočne sa pod jeho oslabenie podpísal aj silnejší jen. Export do USA klesol v máji o 11,1 %, čo predstavuje najvýraznejší pokles japonského vývozu do Spojených štátov od februára 2021. Dôvodom bol najmä prepad vývozu áut a autokomponentov. Export áut do USA klesol o 24,7 % a komponentov o 19 %.

Japonsko vyviezlo v minulom roku do USA tovary v hodnote 21 biliónov jenov (125,49 miliardy eur). Automobilový sektor sa pritom na celkovom japonskom vývoze tovarov do Spojených štátov podieľal vlani zhruba 28 %.