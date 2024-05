Japonské automobilky vyvinú nové motory upravené pre elektromobily

Medzinárodná energetická agentúra predpokladá do roku 2030 desaťnásobný nárast počtu elektromobilov na cestách. Foto: unsplash.com/Michael Fousert

Japonský výrobca vozidiel Toyota Motor a menšie automobilky Subaru a Mazda budú vyvíjať nové motory, ktoré budú špeciálne prispôsobené potrebám elektrifikácie. Spoločnosti to dnes uviedli v spoločnom oznámení. Predpokladajú, že ich snaha pomôže dekarbonizácii tým, že spaľovacie motory urobia kompatibilnými s alternatívnymi zdrojmi paliva, ako sú elektronické palivá a biopalivá.

„Pri týchto motoroch sa každá z troch spoločností zameria na optimalizáciu integrácie s motormi, batériami a s ďalšími elektrickými pohonnými jednotkami,“ uviedli automobilky. Zaviazali sa tiež, že budú vyrábať kompaktnejšie motory, ktoré umožnia znížiť kapoty.

Logo Toyota. Foto: pixabay.com/MatteoSunbreeze

Toyota ťažila z rozšírenia benzínových a elektrických hybridov na trhoch, ako sú Spojené štáty. Teraz, keď záujem zákazníkov o elektromobily uvadá, firma dúfa, že kompaktnejší motor pomôže zmeniť dizajn vozidiel tým, že ušetrí miesto pod kapotou.

„Keď to zaujme, bude sa to predávať. A zvýši sa aj zisk,“ povedal minulý týždeň novinárom na okruhu Fuji Speedway technologický riaditeľ spoločnosti Hiroki Nakadžima. „Ak to nezaujme, nikto si to nekúpi,“ dodal.Dnešné oznámenie podľa agentúry Reuters dokladá úzke väzby Toyoty na Subaru a Mazdu. Toyota vlastní približne pätinový podiel v Subare a zhruba päť percent v Mazde.