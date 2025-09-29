Japonská ekonomika rástla piaty kvartál: Pomohla dohoda s USA, problémy má automobilový priemysel

Japonská ekonomika sa mierne zotavuje, ale predovšetkým automobilový priemysel pociťuje negatívny vplyv obchodnej politiky USA, uviedla v pondelok japonská vláda. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters.
Vláda zlepšila hodnotenie spotrebiteľských aj kapitálových výdavkov. Varovala však pred potenciálnymi rizikami ohrozujúcimi ekonomiku v súvislosti s obchodnou politikou Washingtonu.
Japonská ekonomika expandovala v 2. štvrťroku (apríl až jún) rýchlejšie, ako sa očakávalo, a zaznamenala piaty kvartálny rast po sebe. Americké clá a domáca politická neistota však môžu vláde skomplikovať rozhodovanie. „Japonská ekonomika sa mierne zotavuje, hoci vplyv obchodnej politiky USA je viditeľný hlavne v automobilovom priemysle,“ uviedol úrad vlády vo svojej mesačnej správe zverejnenej v pondelok.
USA súhlasili so znížením cla na dovoz z Japonska na 15 %. Washington a Tokio dosiahli dohodu v júli. USA predtým hrozili, že clo na import áut z Japonska bude 27,5 % a na dovoz väčšiny ostatného tovaru 25 %. Vplyv ciel predovšetkým na automobilový priemysel je napriek tomu výrazný. Predtým totiž platila na dovoz japonských áut do USA colná sadzba vo výške 2,5 %.
Vláda vo svojej novej ekonomickej správe vláda prvýkrát od augusta 2024 zvýšila svoje hodnotenie spotrebiteľských výdavkov. Vďaka zlepšeniu nálady spotrebiteľov po dohode o clách s USA vykazovala súkromná spotreba v Japonsku, ktorá tvorí viac ako polovicu ekonomiky, známky oživenia, uvádza sa v správe.
Podľa vlády sa takisto mierne oživujú kapitálové výdavky vďaka nárastu investícií do digitálnych technológií a strojového vybavenia. Ide o prvé zlepšenie hodnotenia kapitálových výdavkov od marca 2024.